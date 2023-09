Fonseca foca jogo a jogo para tentar salvar o Londrina EC do rebaixamento

Roberto Fonseca está consciente da difícil missão que tem à frente do Londrina para livrar o clube da queda para a Série C.





O treinador, no entanto, mantém a confiança e prega que o Tubarão tem que encarar cada jogo daqui para frente como uma decisão e pensar em uma partida de cada vez. A começar pelo confronto com o Ituano, nesta quinta-feira (14), no estádio do Café, às 18h30.



"Temos que subir degrau por degrau. Desde a minha chegada tenho conversado com os jogadores que vamos trabalhar jogo a jogo. Não adianta você pensar no longo prazo, pensar em uma pedra maior e acabar tropeçando em uma menor", frisou Fonseca na sua primeira entrevista coletiva, na tarde de terça-feira (12), no estádio do Café, onde o time realizou o treinamento.





Fonseca retorna ao Londrina pela sexta vez e já dirigiu a equipe em 61 partidas. Com a experiência de quem viveu inúmeros desafios ao longo da carreira, o treinador não se assusta com a situação do Alviceleste e prega confiança para reverter o quadro no Brasileiro.

"Já peguei diversas situações assim, dificílimas. Em Campeonato Paulista, Brasileiro. Em São Paulo cheguei até a ser rotulado de treinador que salva times em situações complicadas", comentou. "E não poderia fugir do chamado do Londrina. Chego com o mesmo entusiasmo, sabendo de todas as dificuldades, mas vamos fazer de tudo para reverter o quadro".





O Londrina é o penúltimo colocado da Série B, com 20 pontos, oito a menos que o Sampaio Corrêa, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Ituano tem 32 pontos e ocupa a 13ª colocação. O time paulista está bem distante do LEC, mas não vence há duas partidas e tem como meta chegar logo aos 45 pontos e não correr mais nenhum risco de queda.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: