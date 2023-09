Fonseca inicia trabalho e muda time do Londrina EC para confronto com o Ituano

Apesar do pouco tempo de trabalho, o técnico Roberto Fonseca deve apostar em algumas mudanças no Londrina em busca de reação na Série B. O treinador comandou os seus primeiros treinos nesta segunda-feira e estreia na próxima quinta (14) contra o Ituano, no estádio do Café.





As equipes de Fonseca priorizam o jogo reativo. O técnico costuma montar times sólidos do ponto de vista defensivo para explorar a velocidade nos contra-ataques. Apesar de necessitar urgentemente de vitórias nas 11 rodadas finais, o treinador tem preocupação com a defesa alviceleste.

O LEC é o time que mais sofreu gols no Brasileiro: 41.





Na zaga, Fonseca terá o retorno do experiente zagueiro Rafael Vaz, que estava suspenso. Ezequiel tem feito jogos ruins e pode perder a posição. O problema é a falta de opções. Fabrício Baiano, que poderia jogar no setor, está machucado. A outra alternativa é o garoto Igor França.

No meio-campo, Higor Leite, apesar da fase ruim, pode ganhar nova chance por ser um jogador de confiança do treinador. A tendência é que não atue como meia, mas em uma posição mais recuada. A armação seria disputada por Ariel e Diego Jardel.





Fonseca deve escalar o time com quatro jogadores no setor. João Paulo tem presença garantida e a dúvida é sobre o segundo homem de marcação. Fabrício está machucado e Moisés, suspenso. As opções são Rodrigo e Victor Hugo.





