Fonseca retorna ao Londrina EC pela sexta vez em sua missão mais difícil

Roberto Fonseca será apresentado nesta segunda-feira (11) e inicia a sua sexta passagem como treinador do Londrina.





O técnico chega com a difícil missão, para não falar quase impossível, de tirar o Alviceleste da zona do rebaixamento da Série B. Entre efetivos e interinos, Fonseca será o oitavo comandante do time em 2023.

Roberto Fonseca foi a escolha do gestor Sérgio Malucelli após o fracasso na negociação com Gilson Kleina, que havia aceito o convite do empresário, mas depois voltou atrás e decidiu não vir mais. Jogador revelado pelo Londrina, Fonseca já treinou o clube em outras cinco oportunidades: 2005, 2007, 2018, 2019 e 2021.





Certamente esta passagem é a mais desafiadora do treinador. O LEC é o penúltimo colocado do Brasileiro, com apenas 20 pontos. Faltando 11 rodadas para o término da competição, o Tubarão tem sete pontos a menos que o primeiro time fora da zona do rebaixamento.

"Sabemos da situação, mas não tem nada perdido. Vamos trabalhar e focar nos resultados", declarou o treinador às redes sociais do clube. A estreia dele será na quinta-feira (14) diante do Ituano, às 18h30, no estádio do Café.





Em 2023, Fonseca trabalhou no CSA e no Figueirense, na disputa da Série C. Roberto Fonseca é o oitavo treinador do Londrina no ano. Já passaram pelo clube nesta temporada Edinho, Omar Feitosa, Alexandre Gallo, PC Gusmão e Eduardo Souza, demitido na semana passada, após dois meses no comando. Dirigiram ainda o clube Edson Vieira e Franco Müller, de forma interina.





