Roberto Fonseca retorna ao Londrina EC para sua sexta passagem como treinador

Roberto Fonseca retorna ao Londrina para a sua sexta passagem como treinador com uma missão árdua: evitar o rebaixamento à Série C. Anunciado pelo clube na sexta-feira à noite (8), após negociações frustradas com Gilson Kleina, Fonseca inicia seu trabalho na segunda-feira (11) e estreará na quinta (14), contra o Ituano, no estádio do Café, pela 28ª rodada.





"Sabemos da situação, mas não tem nada perdido. Vamos trabalhar e focar nos resultados", disse o treinador às redes sociais do LEC.

Publicidade

Publicidade





A M Sports tinha pressa para definir o seu novo treinador após a saída em comum acordo de Eduardo Souza, na quinta-feira (7), um dia depois da derrota para o Ceará (3 a 1), em Fortaleza, pela 27ª rodada. O resultado mantém o LEC em penúltimo lugar, com 20 pontos, a sete dos primeiros times que estão fora da ZR (Avaí e Chapecoense).





RETORNO

Publicidade





Roberto Fonseca retorna ao Londrina três anos depois de sua última passagem, quando dirigiu o time no Paranaense de 2021. Naquele ano, ele foi demitido durante a Série B e não comandou a equipe na decisão do Estadual, que por conta da pandemia de Covid-19 foi realizado no segundo semestre. O título foi conquistado sob comando de Márcio Fernandes.

Publicidade





Agora, Fonseca chega num momento dramático para o clube. Faltando 11 rodadas para o fim da competição, o LEC tem que tentar atingir um aproveitamento de quase 70% dos pontos para evitar a queda à Série C, segundo matemáticos.





A negociação com o treinador foi facilitada pelo fato de seu filho, Roberto Fonseca Jr., ter sido recentemente contratado para comandar sub-17 do LEC.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA: