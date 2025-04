Fundação de Esportes de Londrina abre novo edital para projetos financiados pelo FEIPE

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) publicou um novo edital de Chamamento Público nesta segunda-feira (14), para selecionar projetos esportivos e paradesportivos que irão receber recursos do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos). Os projetos escolhidos serão executados por OSCs (Organizações da Sociedade Civil). No total, a prefeitura disponibilizará o montante de R$ 345 mil, distribuídos entre 11 modalidades, de cinco programas diferentes.





Quais programas e projetos serão contemplados?

Pelo edital de Chamamento Público n° 004/2025, publicado no Jornal Oficial do Município n° 5466 e na página da FEL, podem ser inscritos projetos para os programas Adulto, nas modalidades de caiaque polo e futebol americano; Alternativos, atendendo até duas modalidades não contempladas nos demais programas; Juventude, para projetos de badminton e BMX; e Master, na modalidade de voleibol feminino. O chamamento contempla ainda o programa Paradesportivo, que abrange atletismo, futsal para surdos, karatê e natação.





Além de desenvolverem as atividades esportivas e paradesportivas no município, os projetos contemplados pelo Feipe deverão representar Londrina em competições e eventos. Dentre eles, estão os Jogos Abertos do Paraná, Paraná Combate ou Jogos da Juventude.

Processo de inscrição





As inscrições podem ser feitas exclusivamente no SEI (Sistema Eletrônico de Informações), até o dia 14 de maio. O proponente deve encaminhar, no sistema, o formulário de proposta devidamente preenchido juntamente com os documentos específicos para a modalidade de seu projeto.

Para o esclarecimento de dúvidas sobre o edital, a FEL disponibiliza um canal de atendimento exclusivo, através do e-mail [email protected].





Após o encerramento do prazo de inscrições, a comissão de seleção e julgamento fará a análise das propostas e documentos. Por fim, o Cafel (Conselho Administrativo da FEL) irá eleger os projetos vencedores, com base em um parecer da comissão. Os selecionados serão convocados para firmar termo de colaboração com o Município, após apresentação do Plano de Trabalho e comprovação da regularidade jurídica.

Recurso atual é remanescente do edital anterior





De acordo com o diretor técnico da FEL, Vilmar Aparecido Caus, as inscrições para o novo edital do Feipe já podem ser feitas. “Esse recurso é remanescente do edital anterior, e pretendemos com esse novo edital contemplar as modalidades cujos projetos inscritos foram desclassificados ou não tiveram interessados, pois sabemos da importância desse incentivo para a área”, citou.





Caus acrescentou que o Feipe é uma das iniciativas da Fundação para fomentar a prática esportiva na cidade. “Além de repasses de recursos para projetos habilitados, também somos procurados por diversas entidades que não contam com espaços físicos adequados para suas modalidades. Então, além do suporte financeiro, também auxiliamos nas indicações e parcerias para prover esses espaços, sejam eles públicos ou não. O papel da FEL é de apoio e incentivo ao esporte em Londrina, e somos referência nisso”, concluiu.