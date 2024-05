Augusto Melo diz que faz 'trabalho fantástico' e promete melhora do Corinthians

O atual presidente do Corinthians , Augusto Melo, disse que a sua gestão faz um "trabalho fantástico".



Augusto Melo defendeu o trabalho da diretoria durante evento de lançamento do uniforme na última quinta-feira (2). O presidente tem pouco mais de quatro meses de gestão.

Augusto afirmou que muitos não percebem o que a direção tem feito. O Corinthians foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, oscila no Brasileirão e Sul-Americana e vive problemas políticos que culminaram na saída do diretor Rubão.



"É um trabalho fantástico que muitos não entendem, não percebem. Temos uma diretoria engajada, mas não dá para resolver em quatro meses problemas de décadas", disse.

O presidente prometeu uma melhora no futebol do Corinthians. Ele se diz satisfeito com elenco e comissão técnica.



A diretoria será formada pelo executivo Fabinho Soldado e o diretor adjunto Fernando Alba. Rubão não será substituído.



"Alba é um diretor excepcional. E temos um executivo atualizado que busca na fonte. Estamos satisfeitos com elenco, comissão e diretoria. O Corinthians é isso. Vamos crescer. Montamos um time com urgência em 20 dias, um time jovem. Tendência é crescer, se entrosar. Tenho certeza que esse time vai dar frutos e a janela de transferências está aí", disse.