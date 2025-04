Carrillo maestro, e Martínez sumido: os corintianos no 1° jogo da Data Fifa

A primeira rodada da Data Fifa de março acabou para os jogadores do Corinthians que defendem suas seleções, e o saldo foi muito positivo para Carrillo.





CARRILLO MAESTRO





A volta de André Carrillo à seleção peruana foi de gala. O volante do Corinthians ditou o ritmo e participou da construção da jogada de dois dos três gols da vitória do Peru sobre a Bolívia por 3 a 1.





Carrillo atuou onde está acostumado. Antes convocado como atacante - foi ponta durante boa parte da carreira -, o camisa 19 do Corinthians jogou centralizado e foi o responsável por acelerar e cadenciar as jogadas da seleção peruana.





O desempenho fez os peruanos irem à loucura. As redes sociais foram tomadas por torcedores e até mesmo jornalistas exaltando o desempenho do volante. Sobraram até agradecimentos a Ramón Díaz e ao Corinthians.





"Obrigado, Ramón Díaz. Obrigado, Corinthians. Obrigado por trazerem André Carrillo de volta para nós. Muito obrigado, de verdade", disse Pedro Canelo, jornalista do jornal El Comercio, no X.





Carrillo não jogava pela seleção peruana há quase um ano. Sua última partida foi contra o Canadá, em 26 de junho do ano passado, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América - ele não foi convocado desde o fim da competição.





E OS OUTROS?





Memphis. O holandês retornou à Holanda, foi titular no empate com a Espanha por 2 a 2 e teve atuação discreta. Centralizado, até tentou algumas movimentações e teve uma chance clara de finalizar - o chute parou na defesa do goleiro Unai Simón. O desempenho agradou ao técnico Ronald Koeman.





Félix Torres. O zagueiro foi titular na vitória do Equador sobre a Venezuela. Ele não teve muito trabalho para segurar as poucas subidas do time adversário ao ataque e fez jogo seguro.





Romero. O paraguaio entrou nos acréscimos da vitória do Paraguai sobre o Chile por 1 a 0. Ele substituiu Enciso quando a seleção já vencia a partida e quase não tocou na bola.





José Martínez. O volante sequer foi relacionado para a derrota da Venezuela para o Equador. Martínez foi convocado, mas não entrou na lista para a partida -a seleção venezuelana não explicou a decisão do técnico Fernando Batista.