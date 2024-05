Corinthians avança tapando buracos e já cria expectativa por novos reforços

O Corinthians vai se acertando em campo, aos trancos e barrancos, após ter corrigido a rota ainda no começo do ano. O time segue avançando enquanto troca o pneu com o carro andando e aguarda a abertura da janela, em julho, para definir suas pretensões na sequência da temporada.



Seguindo o caminho de olho no horizonte

A equipe oscila e por vezes não empolga, mas ganhou uma forma e vem sendo objetiva. António Oliveira definiu a base do time titular, repetiu a escalação contra o América-RN e conquistou o quinto resultado positivo nos últimos sete jogos.

O técnico português chegou ao time ideal após uma série de testes e baixas, seja por lesão ou saída do clube. Quase metade dos jogadores que escalou em seu primeiro jogo, contra a Portuguesa, não aparece mais no onze inicial -Cássio, Caetano, Raul Gustavo, Maycon e Pedro Raul.



Ele trocou o goleiro, mexeu no lado esquerdo da defesa, lançou Bidon no meio e acertou o ataque. Sob seu comando, o time passou a ser menos vazado, a ter mais "equilíbrio" [como gosta de destacar] e a ser efetivo ofensivamente. Com ele, Yuri Alberto deslanchou e se isolou na artilharia do clube, tendo feito 11 de seus 12 gols no ano após o português ter assumido.

António levou uma "colinha" na entrevista coletiva dessa quarta-feira (22) para reforçar que não é "milagreiro". Além de não poder mais contar com o goleiro e ídolo Cássio, o técnico perdeu Rojas, que deixou o time alvinegro, e Maycon, por lesão. Além disso, quatro jogadores estão no departamento médico e não têm prazo certo para retornar.



"Há uma lista de jogadores que deixei de contar... O grupo é bom, mas as circunstâncias vividas são sempre desafiantes. Sou treinador de futebol, não sou milagreiro. Aquilo que os jogadores têm feito é de qualidade e ser valorizado, e não situações para criar mais pânico", falou o técnico.

"Maycon, Rojas e Cássio são baixas confirmadas, o primeiro por lesão. Pedro Henrique, Matheuzinho, Palacios e Matheus Araujo estão fora, e o Igor [Coronado] voltou agora. Sobrecarrega um bocadinho os meninos", comentou.



Ele se mostrou ansioso para a próxima janela de transferências e revelou que mandou uma lista de nomes para a diretoria. O treinador mapeou as posições mais carentes do elenco e sonda novas contratações, mas mantém o assunto internamente no clube. O Alvinegro já fez uma reformulação para esta temporada.

Enquanto isso, o Corinthians vai se classificando nas Copas, mas periga no Brasileiro -a competição mais desafiante, segundo o treinador. António também se disse satisfeito com o grupo, mas ressaltou que novas peças serão importantes para o clube se manter disputando nas três frentes. O clube do Parque São Jorge está em 16º no Brasileiro, avançou às oitavas na Copa do Brasil e está garantido pelo menos nos playoffs da Sul-Americana.



"Competição mais desafiante que temos é o Brasileiro. Para estarmos nas três frentes, temos que ter mais profundidade. Nessa perspectiva, a janela vai ser importante para definir se vamos manter outras competições. Não se pode jogar de três em três dias", falou António.





"Estou muito satisfeito com o elenco, mas precisa fazer alguns reajustes importantes e vamos estar em três frentes. Temos, como gente ambiciosa, nossas pretensões. (...) Temos falado [com diretoria e Fabinho Soldado], trabalhar em prol do clube. (...) Direção já sabe a folha que já enviei, vão nos ajudar a tornar o Corinthians mais forte."