Endrick sobre concorrência de Mbappé no Real

Próximo de se apresentar ao Real Madrid, Endrick não se intimida com a possível concorrência de Mbappé. O francês não renovou com o PSG e é especulado como reforço para o ataque do time merengue.



"Em um grupo vencedor, nenhum jogador é uma ameaça para o outro. O melhor clube do mundo sempre tem que buscar os melhores em todas as posições, sempre. Estar ao lado de grandes jogadores e disputar uma posição com eles só vai me fazer melhorar, alcançar um nível mais alto e conquistar mais títulos, porque os títulos do clube são as metas mais importantes", disse Endrick, ao jornal espanhol As.

O que mais Endrick falou:



- Relação com Vini Jr e Rodrygo

"É muito boa. São jovens, também brasileiros, que se adaptaram muito bem tanto à cidade como ao clube e à forma de jogar na Espanha".





- Conversas com Ancelotti e Florentino Pérez

"Estive com eles em Madri. Me deixaram muito tranquilo e confiante para quando chegar [ao Real Madrid]. Eles me disseram que estão acompanhando meus jogos no Palmeiras e que serei muito bem recebido".

Ganhar uma Bola de Ouro

"É a consequência de ter tido sucesso em vários anos, na forma de títulos, pelos quais vou trabalhar, mas eu sei que não é o principal. O clube sempre é o principal".





- Copa América

"Sinto muito orgulho, mas estou muito consciente da responsabilidade. A seleção brasileira tem que ganhar qualquer campeonato que dispute. Sei que nenhum resultado além do título interessa. É um momento em que não podemos falhar".





- Ser titular com Dorival



"Durmo e acordo todos os dias pensando no que posso melhorar para ajudar o grupo em que estou. Claro que jogar seria maravilhoso, mas o treinador sempre sabe o que é melhor para a equipe e o que me resta é dar o meu melhor nos treinamentos e nos jogos para ajudar o técnico e meus colegas".