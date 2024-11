Corinthians só tem confrontos diretos por Libertadores 2025

O Corinthians só vai enfrentar adversários diretos por uma vaga adicional à Libertadores de 2025 nas cinco rodadas finais do Brasileirão.





O QUE ACONTECEU





O Alvinegro paulista saltou na tabela e viu renascer suas chances de se classificar à Libertadores. O clube do Parque São Jorge engatou a quarta vitória seguida, pulou para 10º e entrou na briga pela vaga extra gerada pelo título da Copa do Brasil conquistado pelo Flamengo - antes disso, as chances do Timão estavam zeradas.





O Brasileiro agora tem um G7, que pode virar G8 e até G9. Tais cenários dependem de quem for campeão da Libertadores (Atlético-MG ou Botafogo) e de o Cruzeiro vencer a Sul-Americana.





O Corinthians está a seis pontos de distância da sétima colocação. O time comandado por Ramón Díaz tem 41 pontos, e o Cruzeiro, primeiro time no G7, tem 47. Atualmente, as chances de o clube de conquistar uma vaga para o principal torneio continental é de 6,1%, enquanto o risco de cair é de menos de 1%.





O elenco corintiano tem, nas cinco rodadas finais do campeonato, apenas confrontos diretos. A equipe paulista vai encarar Cruzeiro, Vasco (43 pontos), Criciúma (37), Bahia (46) e Grêmio (39). Serão três jogos em casa e dois como visitante.





A diferença atual entre o sexto e o sétimo colocados é de dez pontos na tabela. O São Paulo é o primeiro time do G6, com 57 pontos, e o Cruzeiro vem na sequência, com 47. É a mesma distância de pontos do 7º para o 14º colocado - Fluminense, com 37.





O CAMINHO DO CORINTHIANS NO BRASILEIRO





Cruzeiro (C): 20/11

Vasco (C): 24/11

Criciúma (F): 30/11

Bahia (C): 03/12

Grêmio (F): 07/12





CHANCES ATUALIZADAS DE PEGAR LIBERTADORES (COM G7)





Botafogo: 100% (era de 100% após a 33ª rodada)

Palmeiras: 100% (era de 100%)

Fortaleza: 100% (era de 100%)

Flamengo: 100% (era de 99,92%)

Internacional: 99,99% (era de 99,96%)

São Paulo: 99,99% (era de 99,72%)

Bahia: 40,7% (era de 0,20%)

Cruzeiro: 32,9% (era de 0,12%)

Atlético-MG: 10,7% (era de 0,07%)

Vasco: 7,9% (era de 0%)

Corinthians: 6,1% (era de 0%)

Grêmio: 1,3% (era de 0%)

Vitória: 0,12% (era de 0%)

Fluminense: 0,11% (era de 0%)

Athletico-PR: 0,064% (era de 0%)

Juventude: 0,038% (era de 0%)

Criciúma: 0,033% (era de 0%)





SITUAÇÃO NA TABELA





7) Cruzeiro: 47 pontos

8) Bahia: 46 pontos

9) Vasco: 43 pontos

10) Corinthians: 41 pontos

11) Atlético-MG: 41 pontos*

12) Grêmio: 39 pontos

13) Vitória: 38 pontos

14) Fluminense: 37 pontos





