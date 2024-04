Edina Alves e Ramon Abatti serão os árbitros brasileiros em Paris 2024

Os árbitros brasileiros Edina Alves e Ramon Abatti foram selecionados pela Fifa para apitar as partidas de futebol nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.



O Comitê de Árbitros da Fifa nomeou 89 profissionais para as Olimpíadas de Paris. Ao todo, foram 21 árbitros, 42 assistentes, 20 árbitros de vídeo e seis árbitros de apoio.

O Brasil terá sete representantes. Além de Edina Alves e Ramon Abatti, foram selecionados Rafael Alves, Neuza Back, Fabrini Bevilaque Costa, Guilherme Camilo (bandeirinhas) e Daiane Muniz (VAR).



A preparação dos árbitros para os Jogos Olímpicos será monitorada pela Fifa. A entidade fornecerá a "melhor orientação e apoio possíveis" aos profissionais do apito.



Apenas o futebol feminino brasileiro se classificou para as Olimpíadas de Paris. A seleção enfrentará a Espanha, Japão e o vencedor do jogo entre Nigéria e África do Sul.