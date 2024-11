Gaviões, Corinthians e Caixa assinam último acordo para criação de vaquinha

A torcida Gaviões da Fiel deu o último passo antes da criação do Pix para as doações que visam quitar a dívida da Neo Química Arena. O acordo de conciliação foi assinado entre os torcedores uniformizados, a Caixa e o Corinthians.





Nesta segunda (25), as três partes tiveram audiência na Cecon/SP (Central de Conciliação da Justiça Federal de São Paulo), com o objetivo de possibilitar o lançamento da campanha de arrecadação.





A assinatura do acordo precede a criação da conta escrow, que vai garantir a transparência da ação e o destino específico das doações. A escrow é um tipo de conta bancária que fica bloqueada durante uma negociação, sendo liberada apenas quando todas as condições do acordo são cumpridas.





PIX SERÁ CRIADO EM BREVE





O próximo passo será anunciar a plataforma, o site e a chave Pix da ação. Assim, os torcedores pagarão diretamente na conta da Caixa, sem a possibilidade de movimentação da conta pela organizada ou pelo Corinthians.





Ainda não há uma chave Pix oficial para a vaquinha. Nos meses anteriores, golpistas lançaram uma falsa vaquinha nas redes sociais.





A dívida do Corinthians com o banco estatal gira em torno de R$ 700 milhões. O débito se refere aos juros do financiamento de R$ 400 milhões feito no BNDES, por intermédio da Caixa, para a construção da Neo Química Arena, no início da última década.