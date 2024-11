Londrina EC anuncia zagueiro campeão do mundo como reforço para 2025

O Londrina oficializou na tarde desta segunda-feira (25) a contratação do zagueiro Wallace Reis, 36 anos. O ex-jogador do Corinthians e do Flamengo é o primeiro reforço do Tubarão para 2025.





Wallace assinou contrato com o LEC até o fim da temporada para a disputa do Campeonato Paranaense e do Brasileiro da Série C. Nos últimos três anos, o jogador defendeu o Brusque, onde foi rebaixado esta temporada com o clube catarinense para a Série C. Em 2024, atuou em 55 partidas pelo Brusque.





O zagueiro foi revelado no Vitória, onde se profissionalizou. Em 2010, chegou ao Corinthians, onde foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012. Wallace jogou ainda no Flamengo, Grêmio e futebol da Turquia.





O LEC já confirmou também a renovação de contrato do goleiro Elzo e o do atacante Henrique. O Alviceleste se reapresenta na próxima quarta-feira (27) para iniciar a preparação para 2025.