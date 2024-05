Palmeiras pede liberação de Estêvão e mais duas promessas de seleção sub-20

O Palmeiras pediu à CBF a liberação de Estêvão, Vitor Reis e Luis Guilherme do período de treinos com a seleção sub-20 na próxima Data Fifa.



Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, convocou os atletas palmeirenses na semana passada para um período de treinamentos na Granja Comary na próxima data Fifa -entre os dias 3 e 11 de junho.

O Palmeiras fez o pedido à CBF por não considerar razoável o número de desfalques que pode acumular. O clube espera compreensão do órgão que rege o futebol brasileiro.



Além disso, a reportagem apurou que o time alviverde não vê sentido em liberar os jogadores que já integram o elenco principal para um período de treinos com a seleção de base.



Estêvão virou titular do Palmeiras, Luis Guilherme tem recebido oportunidades e Vitor Reis espera para fazer sua estreia.



O Palmeiras já sofrerá com muitos desfalques no time titular como Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Endrick na próxima data Fifa, e não gostaria de deixar Abel Ferreira com menos opções.