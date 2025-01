Presidente do Flu fala sobre miocardite de Ganso e vê meia 'tranquilo'

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt revelou estado de saúde do meio-campista Ganso, e confirmou que o jogador está com miocardite, mas sua situação não é grave. Dirigente ainda disse querer renovar com o atleta.





Segundo o presidente, Ganso foi diagnosticado pelos médicos da equipe com miocardite, um inchaço no coração: "Foi diagnosticado uma pequena miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração. O departamento médico agiu muito rápido, contatou o jogador e hoje pela manhã a gente marcou uma reunião com ele, com a família, com o representante. Foi uma reunião muito boa, onde a gente deixou ele muito tranquilo", disse o dirigente, em entrevista ao Premiere.





Apesar do diagnóstico, Mário Bittencourt revelou que o meia deverá apenas se manter em repouso por um mês. Após esse período, o jogador irá refazer os exames para verificar se o pequeno inchaço deixou de existir.





"Isso foi adquirido certamente no ano de 2024, uma coisa que acomete atletas profissionais, acometem pessoas que não são atletas, qualquer pessoa pode ser acometida de uma miocardite, no caso dele, como eu disse, é uma miocardite pequena, tudo que estou te passando aqui foi passado pelo Departamento Médico", relatou o dirigente.





Mário disse também que o Fluminense não vai em busca de um "substituto" para o meia, pois Ganso deve retornar em um mês. "A gente queria passar muita tranquilidade, dizer que a vida dele nesse um mês próximo será uma vida normal. Não tá no hospital, não tá impedido de sair de casa, de passear com a família dele. Mas nós precisamos cuidar antes de tudo da saúde dele, primeiro o ser humano e depois o jogador", disse.





"A gente está propondo a extensão do tempo", revelou o presidente, sobre propor renovação de contrato com o jogador. "Óbvio que (o Ganso) ficou assustado, óbvio que ficou preocupado, mas depois de todas as explicações, de todo o diagnóstico, saiu com a tranquilidade que nós passamos a ele", finalizou.