Treino da seleção tem Gerson de volta e torcida liberada após protesto

O treino da seleção brasileira deste domingo (17) no Barradão teve a volta de Gerson e torcedores liberados após protesto.





Recuperado de indisposição estomacal, Gerson treinou normalmente e deve ser titular do Brasil contra o Uruguai, terça-feira (19), na Fonte Nova.





A atividade contou com torcida. Após protesto pelos portões fechados no último sábado, algumas pessoas foram liberadas para ficar na arquibancada.





A comissão técnica só liberou o aquecimento para a imprensa assistir. Nesses 15 minutos, foi possível ver um clima leve. O técnico Dorival Júnior participou de uma altinha com os atletas e se gabou do próprio desempenho.





Dorival cogita a volta de André ao time titular. Uma mudança certa é a entrada de Danilo na vaga do suspenso Vanderson.





A provável escalação é: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André, Bruno Guimarães (Gerson) e Raphinha; Savinho, Vini Jr e Igor Jesus.





O duelo com o Uruguai é direto. A Celeste é vice-líder, com 19 pontos, enquanto o Brasil é o quarto, com 17. A Argentina lidera com 22 pontos.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.