Como Corinthians termina o Brasileiro se repetir reta final do 1º turno

O Corinthians despachou o Athletico-PR, saiu da zona do rebaixamento do Brasileiro e respirou um pouco aliviado, mesmo que provisoriamente. O Alvinegro paulista, no entanto, seguirá se preocupando com o Z4 se, nos oito jogos restantes, repetir o resultado que teve na reta final do 1º turno.







SITUAÇÃO E RISCO NA TABELA





O Corinthians foi a 32 pontos e dormiu em 16º, mas pode voltar à zona perigosa. Três adversários que estão atrás ainda jogam nesta rodada, mas só o Vitória pode ultrapassá-lo. Atlético-GO e Cuiabá fazem um confronto direto no Z4, mas ainda estão distantes, enquanto o time baiano, com 29 pontos, pode ficar à frente do clube do Parque São Jorge no critério de desempate se bater o Bragantino.





O resultado fez a equipe comandada por Ramón Díaz ver o risco de rebaixamento despencar provisoriamente. O Alvinegro paulista começou a rodada com mais de 60% de probabilidade de queda, e agora tem 45%, de acordo com o cálculo do Departamento de Matemática da UFMG. O número deve mudar, para cima ou para baixo, dependendo dos resultados dos demais jogos da 30ª rodada.





O Corinthians, se repetir no returno o resultado dos últimos oito jogos, fará até o fim do Brasileiro mais 11 pontos -dos 24 ainda em disputa. Contra os próximos adversários, o time teve dois empates (Cuiabá e Grêmio), três derrotas (Palmeiras, Cruzeiro e Vasco) e três triunfos (Vitória, Criciúma e Bahia) na reta final do 1º turno.





Assim, chegaria a 43 pontos e seguiria se preocupando com o rebaixamento até o término do campeonato. Neste momento, o risco de queda com tal pontuação é de 22,5%. Para se ver matematicamente livre da queda, precisaria chegar a 49 pontos.





CORINTHIANS NOS OITO JOGOS FINAIS DO 1º TURNO





Empate com o Cuiabá por 1 a 1 (1 ponto)

Derrota para o Palmeiras por 2 a 0 (0)

Vitória sobre o Vitória por 3 a 2 (3)

Derrota para o Cruzeiro por 3 a 0 (0)

Derrota para o Vasco por 2 a 0 (0)

Vitória sobre o Criciúma por 2 a 1 (3)

Vitória sobre o Bahia por 1 a 0 (3)

Empate com o Grêmio por 2 a 2 (1)

11 pontos em 24 disputados





RISCO DE REBAIXAMENTO POR PONTUAÇÃO





38 pontos: 100%

39 pontos: 99,17%

40 pontos: 91,57%

41 pontos: 73,92%

42 pontos: 47,52%

43 pontos: 22,50%

44 pontos: 7,52%

45 pontos: 1,71%

46 pontos: 0,25%

47 pontos: 0,026%

48 pontos: 0,002%

49 pontos: 0%





RISCO PROVISÓRIO DE REBAIXAMENTO NA 30ª RODADA





*Em asterisco os times que ainda não jogaram na rodada

Atlético-GO*: 99,11% (era de 98,8%)

Cuiabá*: 80% (77,4%)

Vitória*: 60,1% (56,6%)

Corinthians: 45,1% (61,8%)

Athletico-PR: 39,2% (23,6%)

Juventude*: 19,1% (17,7%)

Fluminense: 18,2% (35,5%)

Red Bull Bragantino*: 14,5% (11,5%)

Criciúma*: 14,2% (11,3%)

Grêmio*: 6,7% (3,1%)

Vasco: 3,7% (1,5%)

Atlético-MG: 0,12% (1,2%)

Cruzeiro*: 0,011%