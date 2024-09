Confira o caminho dos times do G4 até a taça do Brasileiro

O Brasileiro chega para a sua 28ª rodada com uma briga quente para terminar no topo da tabela e levantar o título em dezembro. A reportagem mostra abaixo os jogos restantes dos quatro primeiros colocados nesta reta final de torneio.



CAMINHO ATÉ A TAÇA

O Botafogo é o líder isolado, com 56 pontos, com três de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado, com 53. O Alvinegro carioca terminou a 27ª rodada em primeiro pelo segundo ano seguido. No ano passado, a equipe tinha 58 pontos, 14 de vantagem para o Alviverde paulista, que se sagrou campeão brasileiro em 2023.



Fortaleza e Flamengo completam o G4, com 52 e 45 pontos, respectivamente. São Paulo (44) e Bahia (42) são os outros times do G6.

O Flamengo é o único desse quarteto que tem um jogo a menos, podendo chegar a 48 e encurtar a distância. A partida atrasada é contra o Inter, pela 17ª rodada.



Atualmente, o Botafogo tem quase 60% de chance de título -58,8%, de acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O Palmeiras tem 22,2% de probabilidade, enquanto Fortaleza e Flamengo possuem 17,4% e 0,7% de chances.

Serão três confrontos diretos entre esses times até o fim do Brasileirão, com o Palmeiras envolvido em dois. A equipe comandada por Abel Ferreira ainda receberá Botafogo e Fortaleza. O outro confronto entre times do G4 entre si é Fortaleza x Flamengo.



TABELA DO BOTAFOGO



Botafogo x Grêmio – 28/09, às 21h (de Brasília) – 28ª rodada

Athletico-PR x Botafogo – 5/10, às 16h30 – 28ª rodada

Botafogo x Criciúma – 30ª rodada – a definir

Bragantino x Botafogo – 31ª rodada

Botafogo x Vasco – 32ª rodada

Botafogo x Cuiabá – 33ª rodada

Atlético-MG x Botafogo – 34ª rodada

Botafogo x Vitória – 35ª rodada

Palmeiras x Botafogo – 36ª rodada

Inter x Botafogo – 37ª rodada

Botafogo x São Paulo – 38ª rodada

TABELA DO PALMEIRAS



Palmeiras x Atlético-MG – 28/09, às 18h30 – 28ª rodada

Bragantino x Palmeiras – 5/10, às 16h30 – 29ª rodada

Juventude x Palmeiras – 30ª rodada

Palmeiras x Fortaleza – 31ª rodada

Corinthians x Palmeiras – 32ª rodada

Palmeiras x Grêmio – 33ª rodada

Bahia x Palmeiras – 34ª rodada

Atlético-GO x Palmeiras – 35ª rodada

Palmeiras x Botafogo – 36ª rodada

Cruzeiro x Palmeiras – 37ª rodada

Palmeiras x Fluminense – 38ª rodada

TABELA DO FORTALEZA



Fortaleza x Cuiabá – 29/09, às 16h – 28ª rodada

Grêmio x Fortaleza – 4/10, às 21h30 – 29ª rodada

Fortaleza x Atlético-MG – 30ª rodada

Palmeiras x Fortaleza – 31ª rodada

Juventude x Fortaleza – 32ª rodada

Fortaleza x Vasco – 33ª rodada

Fluminense x Fortaleza – 34ª rodada

Fortaleza x Flamengo – 35ª rodada

Vitória x Fortaleza – 36ª rodada

Atlético-GO x Fortaleza – 37ª rodada

Fortaleza x Inter – 38ª rodada





TABELA DO FLAMENGO



Flamengo x Athletico-PR – 29/09, às 20h – 28ª rodada

Bahia x Flamengo – 5/10, às 19h – 29ª rodada

Flamengo x Fluminense – 30ª rodada

Flamengo x Juventude – 31ª rodada

Cruzeiro x Flamengo – 32ª rodada

Flamengo x Atlético-MG – 33ª rodada

Cuiabá x Flamengo – 34ª rodada

Fortaleza x Flamengo – 35ª rodada

Flamengo x Inter – 36ª rodada

Criciúma x Flamengo – 37ª rodada

Flamengo x Vitória – 38ª rodada

Inter x Flamengo – jogo adiado da 17ª rodada