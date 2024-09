Palmeiras vence Vasco após 'presente', VAR polêmico e segue caça ao líder

O Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (22), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 27ª rodada do Brasileirão, e segue sonhando com o tricampeonato consecutivo.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Flaco López, após um 'presente' do Vasco, marcou o gol da partida. Aos 25 minutos do 1º tempo, Rayan errou tentativa de passe para a defesa e deu nos pés de Flaco. O argentino dominou, ficou de frente com Léo Jardim e chutou de pé direito para fazer o 1 a 0.

Publicidade



O atacante argentino tem 9 gols no campeonato, igualou o número de gols de Estêvão e está apenas a dois do artilheiro Pedro, com 11, mas que não atua mais em 2024.



Com o triunfo, o Alviverde chegou a 53 pontos e reassumiu a vice-liderança da competição. A equipe está apenas três atrás do líder Botafogo e segue na caça. Essa é a quinta vitória consecutiva do Palmeiras na competição.

Publicidade



Já o Vasco permanece com 35 pontos, mas caiu para a 10ª posição com a vitória do Atlético-MG.



Partida teve VAR polêmico. Aos 19 minutos do 2º tempo, Emerson Rodríguez cruzou pelo lado direito, e a bola tocou no braço de Vanderlan dentro da área. O árbitro assinalou falta fora da área e foi chamado ao VAR para checar o lance. Após três minutos no monitor, a arbitragem anulou a falta por entender que o toque de Vanderlan não foi intencional.

Publicidade



Maior público do Brasileirão. 64.848 ingressos foram vendidos para o duelo entre Vasco e Palmeiras no Mané Garrincha. O público presente foi de 62 mil torcedores.



O cruz-maltino volta a campo no próximo domingo (29), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Publicidade



Já o Palmeiras joga no sábado (28), também às 18h30, contra o Atlético-MG, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no interior de São Paulo. O Allianz Parque não estará disponível por conta do show de Eric Clapton, no dia 29.



Vasco e Palmeiras fazem jogo truncado, mas erros fazem a diferença

Publicidade



As duas equipes demoraram a criar chances de gol. O primeiro chute ao gol da partida só aconteceu aos 25 minutos do 1º tempo e foi graças a um vacilo do Vasco.



O lateral Pedro Henrique já tinha errado um passe aos 12, que Felipe Anderson não aproveitou após demorar para tomar uma decisão. No entanto, aos 25, Rayan cometeu novo erro de passe em direção da defesa, deu nos pés de Flaco López, e o argentino não perdoou cara a cara com Léo Jardim.

Publicidade



Raphael Veiga, de volta ao time titular na vaga de Estêvão (lesionado) após três jogos no banco, quase ampliou nos acréscimos da primeira etapa. Ele arriscou de fora da área, e a bola explodiu na trave de Léo Jardim.



Palmeiras senta em vantagem, e Vasco oferece pouco perigo



Com a vantagem no placar, o Palmeiras esperou o Vasco em seu campo de defesa com o contra-ataque armado. A equipe de Abel Ferreira teve duas grandes chances na etapa final: Flaco López, de bicicleta, parou no travessão, e depois Maurício ficou cara a cara com Léo Jardim, mas chutou em cima do goleiro.



O Vasco dominou as ações ofensivas, mas não ofereceu muito perigo ao Palmeiras. A principal chance de empate só saiu aos 33 minutos, em cabeceio de Vegetti que obrigou Weverton a fazer grande defesa. O clima quente e seco de Brasília fez a intensidade do jogo cair consideravelmente.



Lances importantes



Felipe Anderson vacila e perde boa oportunidade. Aos 12 minutos do 1º tempo, Paulo Henrique errou passe, Veiga interceptou e achou lançamento para Felipe Anderson. O atacante do Palmeiras demorou demais para tomar uma decisão e foi desarmado pelo lateral vascaíno que foi responsável pelo lance.



Flaco López aproveita bobeira do Vasco e abre o placar para o Palmeiras. Aos 25 minutos, Rayan errou tentativa de passe para a defesa e deu um presente para Flaco. O argentino dominou, ficou de frente com Léo Jardim e chutou de pé direito para fazer o 1 a 0.



Weverton salva o Palmeiras. Aos 37, Maicon recebeu pela direita e tocou para David. O atacante arriscou de fora da área, e Weverton fez uma bela defesa para evitar o gol de empate do Vasco.



Raphael Veiga para na trave. Aos 50, Maicon afastou mal de cabeça e jogou a bolas no pés de Veiga. O meia soltou uma bomba de fora da área, e a bola explodiu na trave. Léo Jardim não teria chances de defesa.



Flaco López quase faz um gol de placa. Aos 6 minutos do 2º tempo, Veiga cruzou pelo lado direito, e Felipe Anderson ajeitou para Flaco López. O atacante finalizou de bicicleta, e a bola explodiu no travessão de Léo Jardim.



Léo Jardim salva o Vasco. Aos 10, Flaco López ganhou de Léo no jogo de corpo e conseguiu belo lançamento para Maurício. O meia ficou cara a cara com Léo Jardim, mas finalizou em cima do goleiro.



Weverton faz grande defesa e impede empate do Vasco. Aos 33, Puma Rodríguez achou bom cruzamento para Vegetti, que cabeceou, e Weverton foi fundamental para manter a vitória no placar.





FICHA TÉCNICA





Vasco 0 x 1 Palmeiras





Competição: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e horário: 22 de setembro de 2024, às 16h

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Vegetti (VAS) e Richard Ríos, Weverton e Zé Rafael (PAL)

Gol: Flaco López, aos 25 minutos do 1º tempo (PAL)





Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura (Maxime Dominguez), Sforza (Mateus Carvalho) e Payet (Philippe Coutinho); Rayan (Emerson Rodríguez), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.





Palmeiras: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos e Raphael Veiga (Lázaro); Maurício (Rony), Felipe Anderson (Rômulo) e Flaco López (Fabinho). Técnico: Abel Ferreira.