Corinthians confirma ausência de Memphis Depay na Copa do Brasil

O Corinthians não terá Memphis Depay à disposição na Copa do Brasil.



A CBF confirmou ao Corinthians que Memphis Depay não poderá jogar a atual edição da Copa do Brasil. O Timão se classificou para as semifinais.

O Corinthians buscou uma exceção para inscrever o holandês no torneio, mas a confederação afirmou que o sistema é todo automatizado e não há brechas. Os profissionais da CBF não recebem documentos em mãos.



O Timão estava pessimista desde o início. O sistema estava fechado quando houve a tentativa de inscrição.

O prazo para regularização era até meia-noite de segunda-feira (9), e o Corinthians não recebeu um documento da Federação Espanha de Futebol a tempo. O último clube de Depay foi o Atlético de Madri.



O Timão argumentou que fez tudo que estava ao seu alcance e que não teve culpa. A CBF, porém, ratificou que esse era o combinado com todos os clubes desde o início e que não pode abrir precedentes. Depay apareceu no BID só no dia 10.



estará à disposição no Brasileirão e na Sul-Americana, mas está fora da Copa do Brasil.