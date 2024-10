Medalhões descem, surpresas sobem: o termômetro da seleção sem Vini Jr.

seleção brasileira de Dorival Júnior mostrou evolução nas vitórias sobre Chile e Peru, ganhou opções sem Vini Jr. e viu medalhões em baixa. de Dorival Júnior mostrou evolução nas vitórias sobre Chile e Peru, ganhou opções sem Vini Jr. e viu medalhões em baixa.







OS DESTAQUES





O trio do Brasileiro formado por Gerson, Igor Jesus e Luiz Henrique aproveitou muito bem essa Data Fifa e deve ganhar novas oportunidades com Dorival.





O rubro-negro Gerson entrou no intervalo da virada sobre o Chile e fez o Brasil melhorar antes de ser titular e atuar bem na goleada diante do Peru.





Titular nos dois jogos, Igor Jesus fez gol sobre o Chile e conseguiu um pênalti contra o Peru. O centroavante do Botafogo teve boa movimentação no ataque.





O também botafoguense Luiz Henrique saiu do banco e marcou gol em ambas as partidas. O atacante também deu uma assistência para Andreas Pereira.





MEDALHÕES EM BAIXA





Danilo e Lucas Paquetá saem dessa data Fifa sem o mesmo prestígio. A dupla era titular absoluta.





Danilo não foi bem contra o Chile e virou reserva diante do Peru. A braçadeira de capitão ficou com Marquinhos.





Paquetá jogou mal o primeiro tempo em Santiago, levou amarelo, ficou suspenso e saiu no intervalo. Ele decepcionou na nova função de segundo volante.





Eles ainda estão nos planos de Dorival Júnior, mas perderam a cadeira cativa. Vanderson e Gerson aproveitaram as chances.





E OS SUBSTITUTOS DO VINI JR.?





O Brasil teve duas formações diferentes sem Vini Jr. Contra o Chile, Rodrygo jogou na ala esquerda. Diante do Peru, a função foi de Raphinha.





Tanto Rodrygo quanto Raphinha não brilharam, apesar dos dois gols de pênalti de Raphinha no Mané Garrincha.





Vini não joga na seleção o que joga no Real Madrid, mas sua vaga parece mantida diante da falta de protagonismo dos substitutos.





AS LATERAIS





Dorival ganhou novas opções na posição: Vanderson e Abner deixaram boa impressão.





Titular contra o Peru, Vanderson jogou o primeiro tempo como Danilo, mais defensivo, e apareceu mais na etapa final, se saindo bem na dupla função pedida por Dorival.





Abner jogou solto pela esquerda e criou bons lances em ambas as partidas. O titular Guilherme Arana foi cortado por lesão.





ARMAS PARA O SEGUNDO TEMPO





Andreas Pereira entrou na etapa final contra o Peru e se destacou. Convocado de última hora, ele marcou um golaço de voleio.





Matheus Pereira também entrou no segundo tempo e, mesmo com poucos minutos, quase fez um bonito gol de fora da área.





Gabriel Martinelli atuou no fim diante do Chile e ficou fora da partida contra o Peru por causa de edema na panturrilha.





Bento, Weverton, Fabricio Bruno, Beraldo e Alex Telles não foram utilizados.





PERDERAM ESPAÇO





Além de Danilo e Paquetá, André e Endrick ganharam menos minutos nessa Data Fifa.





Titular contra o Chile, André perdeu a vaga para Bruno Guimarães e só entrou no segundo tempo diante do Peru.





Já Endrick ficou no banco para o estreante Igor Jesus e só entrou na parte final dos jogos das Eliminatórias.





Substituto do lesionado Alisson, Ederson foi mal no gol do Chile, mas participou da construção do segundo gol em Santiago. Já Marquinhos e Gabriel Magalhães foram pouco exigidos e deram conta do recado na ausência dos cortados Éder Militão e Bremer.





TABELA MAIS CONFORTÁVEL





Com as vitórias sobre Chile e Peru, o Brasil foi ao quarto lugar, com 16 pontos, e voltou para a zona de classificação direta para a Copa do Mundo.





A líder Argentina tem 22 pontos, a Colômbia 19 e o Uruguai os mesmos 16, com vantagem nos critérios de desempate.





A seleção voltará a campo para enfrentar Venezuela e Uruguai nos dias 14 e 19 de novembro.