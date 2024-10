Seleção vê 'cariocas' atropelarem 'gringos' e embolarem cabeça de Dorival

Quando Dorival Jr. convocou a seleção brasileira para esta Data Fifa, não imaginou que um trio de jogadores que atua no Rio de Janeiro, ali tão perto da sede da CBF, ganharia muito mais destaque do que aqueles que jogam sob os holofotes da Europa.







Foram Igor Jesus e Luiz Henrique, do Botafogo, que resolveram contra o Chile na primeira partida. O centroavante deixou Endrick, do Real Madrid, no banco, enquanto o atacante entrou na vaga de Savinho, do Manchester City.





No segundo jogo, foi Gerson, do Flamengo, que comandou o meio-campo na vaga do suspenso Lucas Paquetá, do West Ham (ING). O meia do Rubro-negro já tinha entrado bem no primeiro jogo.





As três soluções 'cariocas' chegam para a próxima Data Fifa. Igor Jesus marcou um gol e deu uma assistência, Luiz Henrique fez dois e ainda deu um passe para golaço de Andreas Pereira.





"Temos que ter consciência de que é um grupo em formação, que carece de ajustes. Não adianta eu afirmar que podem ficar tranquilos e teremos esse nível de atuação. A equipe vai oscilar, talvez tenhamos jogos melhores que esse. Não demos uma chance de gol sequer, retomamos a bola rápida. Raras foram as situações em que trocaram um pouco de passes. São pontos positivos. Mas é um processo oscilatório e natural. Eu entendo se tivermos recaída. Vamos trabalhar para que não aconteça, que possamos diminuir essa condição. Não me iludo muito com qualquer situação, assim como não me desesperei quando as contestações estavam afloradas", disse o técnico da seleção em entrevista coletiva.





A tendência é que Igor seja mantido como dono do comando de ataque. A seleção brasileira vem buscando um titular para a posição e ainda não encontrou um atleta com o desempenho apresentado pelo centroavante do Botafogo.





Luiz Henrique terá mais dificuldade para assumir a titularidade pela forte concorrência, mas garantiu uma vaga no grupo de Dorival Jr. Com a volta de Vini Jr. pelo lado esquerdo, o jogador do Botafogo briga diretamente com Savinho, podendo ter concorrência de outros como Raphinha, Rodrygo e Estêvão.





Gerson é outro atleta que sai da data Fifa com status de titulares do meio-campo. O meia fez uma das melhores partidas de um meia na 'era Dorival' e tem características fundamentais para o novo esquema que o treinador colocou em campo contra o Peru; Paquetá pode ir para o banco.