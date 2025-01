À espera de Neymar, Santos busca empate com a Ponte com outro de Guilherme

Modificado em relação à estreia, o Santos jogou mal o primeiro tempo, melhorou depois do intervalo e buscou empate de 1 a 1 contra a Ponte Preta, na noite deste domingo (19), no Moisés Lucarelli, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista.





Jean Dias abriu o placar para a Macaca no fim da etapa inicial, e Guilherme, de novo ele, fez o gol de empate santista no começo do segundo tempo. O camisa 11 já havia marcado os dois gols do Santos na vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol, na estreia do Paulistão.





O duelo foi quente no Moisés Lucarelli. Os técnicos Pedro Caixinha e Alberto Valentim trocaram farpas ao longo dos 90 minutos e rolou até dedo na cara após o apito final.





Além de Guilherme, o goleiro Gabriel Brazão brilhou pelo lado do Santos. Ele fechou o gol nos acréscimos do segundo tempo e evitou a derrota com defesa espetacular em finalização à queima-roupa de Renato.





O jogo em campo dividiu atenção com a grande notícia do dia no mercado da bola: a volta de Neymar cada vez mais próxima. Segundo apurou o UOL, o Santos chegou a um acordo com o astro e agora espera uma posição definitiva do Al-Hilal, onde o meia-atacante tem contrato até junho. Detalhes contratuais já foram acertados, e o Santos julga ter conseguido o mais importante: o "sim" de Neymar.





Antes do apito inicial, o CEO do Santos, Pedro Martins, evitou dar detalhes da negociação e disse, em entrevista à TNT, apenas que o Santos monitora a situação entre o atacante e o Al-Hilal.





Não tem nada encaminhado, nada fechado, o Santos está monitorando para ver como ele vai resolver o caso dele com o clube atual. É importante falar que ele tem contrato, e, a partir daí, se ele se resolver por lá, a gente vê como fica essa possível vinda





Com o empate, o Santos vai a quatro pontos e fica com a vice-liderança do Grupo B, atrás do Guarani, que soma os mesmos quatro e aparece à frente por conta do saldo de gols. A Ponte também chega aos quatro e segue na terceira colocação do Grupo D, atrás de São Bernardo (6) e Palmeiras (4), que leva vantagem no saldo.





O Santos agora se prepara para o seu primeiro clássico do ano. Na quarta-feira (22), às 21h35 (de Brasília), recebe o Palmeiras na Vila Belmiro, pela terceira rodada. Já a Ponte Preta volta a jogar no Moisés Lucarelli, onde, também na quarta, recebe a Portuguesa, às 20h.





COMO FOI O JOGO





Com clássico pela frente daqui a três dias, Pedro Caixinha mandou a campo um time recheado de mudanças em relação ao que estreou diante do Mirassol. Entraram Léo Godoy, Miguelito, Thaciano, Luca Meirelles e Zé Ivaldo, e saíram JP Chermont, Lucas Braga, Soteldo (machucado), Wendel Silva e João Basso.





"Como temos pouco tempo de preparação, queremos ter alguma rotatividade para ter pernas frescas, cabeças frescas, que jogadores ganhem sua oportunidade, e pensando não só no que é o 11 inicial, mas também eventuais substituições ao longo do jogo", disse Pedro Caixinha, antes do apito inicial.





O Santos até começou bem, mas foi, aos poucos, caindo de produção e deixando a Ponte Preta tomar conta do jogo. Não à toa, Pedro Caixinha mandou alguns jogadores para o aquecimento ainda na metade da etapa inicial. E parece até que ele já estava adivinhando. Cada vez mais agressiva, a Macaca abriu o placar após cruzamento preciso de Danilo Barcelos e bela cabeceada de Jean Dias.





Caixinha confirmou o que já sinalizava, e voltou do intervalo com duas mudanças: Souza e Lucas Braga nas vagas de Gonzalo Escobar e Miguelito. Não demorou para dar certo, e o Santos precisou de oito minutos para deixar tudo igual no Moisés Lucarelli, com mais um de Guilherme. Mas a reação parou aí. O Santos até pressionou no finzinho e apostou bastante nas bolas paradas, mas sem sucesso.





GOLS E LANCES IMPORTANTES





Brazãão! Aos 14' do 1ºT, Serginho recebeu devolução de Pedrinho, girou e arriscou a bomba de fora da área. Gabriel Brazão saltou no canto direito do gol e fez grande defesa.





Quaaase! Pedrinho desarmou Luan Peres dentro da área e brigou pela bola, que sobrou para Jean Dias. O camisa 7 bateu forte, cruzado, e mandou para fora, aos 38'.





1 x 0 (Ponte Preta). Danilo Barcelos cruzou com perfeição da esquerda, Jean Dias se movimentou nas costas de Luan Peres e subiu livre para cabecear. A bola entrou no canto direito do imóvel Gabriel Brazão, aos 42'.





1 x 1 (Santos). Logo aos 8' do segundo tempo, Leo Godoy lançou de canhota, Saimon errou o tempo de bola, Luca Meirelles invadiu a área pela esquerda e tocou para trás. Guilherme finalizou com o gol aberto e deixou tudo igual.





Brazão sensacional! Em contra-ataque aos 48', Pacheco recebeu de Elvis na direita e cruzou rasteiro., Renato furou na primeira tentativa e se recuperou a tempo de finalizar na saída de Gabriel Brazão, que fez grande defesa.





FICHA TÉCNICA

Ponte Preta 1 x 1 Santos

Data: 19 de janeiro de 2025 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Público: 6.496 pessoas

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Mauro André de Freitas

VAR: Luiz Flávio de Oliveira

Cartões amarelos: Gonzalo Escobar, Zé Ivaldo e Luan Peres (Santos);

Gols: Jean Dias (42' do 1ºT), Guilherme (8' do 2ºT)





Ponte Preta: Diogo Silva; Pacheco, Saimon, Artur (Castro) e Danilo Barcelos; Emerson, Maguinho e Léo Oliveira; Pedrinho (Elvis), Serginho (Renato) e Jean Dias (Everton Brito). Técnico: Alberto Valentim





Santos: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Rincón, Diego Pituca (João Schmidt) e Miguelito; Thaciano, Guilherme (Hayner) e Luca Meirelles (Wendel Silva). Técnico: Pedro Caixinha.