Com elenco reduzido, desgaste físico é desafio para o Londrina EC

A derrota para o Maringá FC no último sábado (18) ligou o sinal de alerta no Londrina, que enfrenta o líder Cianorte, fora de casa, na próxima quarta-feira (22). O time precisa se reorganizar para dar uma resposta à altura da expectativa da torcida, que viu o Tubarão buscar a virada no Café, mas acabar deixando a vitória escapar - assim como uma invencibilidade de quase dez anos contra o Dogão.





Na coletiva de imprensa após a derrota, o técnico Claudinei Oliveira justificou suas alterações, que foram bastante questionadas pela torcida. Iago Teles, que havia empatado e virado para o LEC, saiu com 24 minutos do segundo tempo para entrada de Ícaro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A alteração foi puramente física, eu conversei e ele disse que a perna estava pesando. Foram dois jogos [contra Coritiba e Cascavel], praticamente 100 minutos, duas voltas longas, andamos 24 horas de ônibus em uma semana. Ele pediu para sair”, disse o técnico, que revelou que Maurício também cansou.





Por outro lado, outras mudanças foram estratégicas, segundo o técnico. Como a saída de Henrique - que sofreu o pênalti que garantiu o empate no final do primeiro tempo - e de Lucas Mendes.





“Para mim ficou claro que não era um jogo técnico, era um jogo físico. Tínhamos alguns jogadores com cartão amarelo, o Maringá jogando com dois jogadores enfiados em cima do Wallace e do Caio. A gente já tinha tido alguns problemas de quase sofrer gol ali, e colocamos o Yago e o Alisson, que são jogadores que competem bastante”, afirmou.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.