À espera de Neymar, Santos leva virada do São Bernardo e revolta torcida

O São Bernardo fez um jogo heroico debaixo de chuva e venceu o Santos por 3 a 1, nesta quarta-feira (29), de virada, pela quinta rodada do Paulistão.





Guilherme abriu o placar para o Santos. O camisa 10 do time na partida comemorou fazendo o "T" de "Toiss", gesto criado por Neymar em suas comemorações. O astro deve chegar ao Brasil na sexta-feira.





Lucas Tocantins, Augusto e Lucas Rian viraram para o São Bernardo. Os dois primeiros gols saíram em jogadas de bola aérea na área do Santos. O terceiro veio em contra-ataque.





A torcida organizada do Santos protestou antes mesmo do fim da partida. "Tem que honrar a camisa do Peixão", "Joga, vagabundos" e "É guerra" -sobre o clássico contra o São Paulo- gritaram os torcedores.





O Santos segue na segunda colocação do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos -ainda pode ser ultrapassado pela Portuguesa, que enfrenta o São Paulo.





O São Bernardo disparou na liderança do Grupo D. O clube chegou aos 12 pontos e abriu quatro de vantagem para o Palmeiras, atual segundo colocado.





Os dois times voltam a campo no sábado (1°). O Santos recebe o São Paulo, às 20h30 (de Brasília). Mais cedo, às 16h, o São Bernardo visita a Inter de Limeira. Os dois jogos são válidos pela sexta rodada do Paulistão.





COMO FOI O JOGO





O São Bernardo começou melhor e teve um gol anulado. Aos 11 minutos, Fabrício Daniel serviu Guilherme Queiroz, que encheu o pé na saída de Brazão e saiu para a festa. O VAR, no entanto, pegou impedimento do atacante quando ele recebeu o passe.





O Santos passou por apuros na sequência da etapa. O São Bernardo seguiu sendo mais perigoso quando teve a bola e só não abriu o placar graças a Gabriel Brazão, que defendeu finalizações de Lucas Lima e Guilherme Queiroz. O time santista só criou perigo em bola alçada na área -Alex Alves falhou ao tentar soco e viu ela bater em Tiquinho antes de sair.





O Santos voltou melhor e abriu o placar aos dois minutos. Soteldo encontrou Léo Godoy infiltrando na área e serviu o argentino. Ele tentou driblar Alex Alves que tocou na bola. Ela sobrou para Guilherme, que bateu tirando da defesa e viu ela beijar a trave antes de entrar.





O São Bernardo empatou com um "gol geográfico". Aos 16 minutos, Pará recebeu pela esquerda e cruzou na área. Lucas Tocantins se antecipou à defesa e cabeceou firme para vencer Gabriel Brazão.





As duas equipes ficaram muito perto do segundo gol. O São Bernardo viu Lucas Rian parar em defesa de Brazão e, depois, Felipe Azevedo mandar um chute muito próximo à trave. O Santos respondeu com Luca Meirelles, que completou cruzamento rasteiro, mas viu Alex Alves salvar.





O São Bernardo virou no final do jogo. Em nova jogada aérea, Lucas Rian cruzou da ponta direita, e Augusto apareceu na segunda trave para completar com a perna direita aos 41 minutos.





O time do ABC fechou a conta nos acréscimos. Em contra-ataque aos 46, Lucas Rian recebeu pela direita, levou para a esquerda e soltou o pé para fechar a conta no Primeiro de Maio.





SANTOS

Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Léo Godoy, Guilherme e Tiquinho Soares





SÃO BERNARDO

Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Hugo Sanches, Lucas Lima, Romisson e Pará; Guilherme Queiroz, Léo Jabá e Fabrício Daniel.