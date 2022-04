A pedido de Batista, Londrina busca goleiro para a Série B

O Londrina está no mercado à procura de um goleiro para a Série B. O pedido de mais uma opção para a posição foi feito pelo técnico Adilson Batista, que entende que o clube precisa de mais um jogador experiente para o gol.



O nome monitorado pelo LEC é do goleiro Victor Souza, 29 anos, e que jogou o último Campeonato Paulista pelo Água Santa. No atual elenco, o Tubarão tem o goleiro Matheus Nogueira, contratado no início da temporada e que está machucado, Matheus Albino, que retornou ao clube após uma passagem em 2019 e 2020 e tem treinado no time titular, e o prata da casa Neneca, de 18 anos.



Victor Souza foi titular do Água Santa durante o Paulistão e atuou em 11 partidas no Estadual. O goleiro surgiu no São Caetano, passou pelo Cruzeiro e atuou ainda por duas temporadas no Cuiabá, CRB e Paysandu, onde jogou no ano passado.







