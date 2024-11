'A verdade, como o sol, sempre sairá', diz Marcelo após rescisão com Fluminense

O lateral Marcelo se despediu dos torcedores do Fluminense em post no Instagram e finalizou sua mensagem com uma frase, no mínimo, enigmática. Ele rescindiu com o clube em comum acordo um dia após rixa com Mano Menezes, ocorrida durante o empate do time carioca contra o Grêmio, na última sexta.





O veterano iniciou o texto classificando sua segunda passagem pelo clube como "magnífica". Ele ressaltou o fato de ter seu nome eternizado em um dos campos do CT de Xerém.





Na sequência, Marcelo fez agradecimentos aos familiares e ao presidente Mário Bittencourt. O jogador também exaltou "funcionários" e "companheiros de equipe".





O lateral, no entanto, encerrou sua despedida com uma mensagem enigmática, sem detalhar se a frase tem relação com a polêmica que culminou com sua saída.





Leia a íntegra





"Eu vivi uma etapa magnífica neste clube. Há quase dois anos decidi voltar, motivado pela ligação sentimental com o time. Participei de momentos inesquecíveis, como a conquista da primeira Copa Libertadores da história do clube. Meu nome ficará eternizado no reformado Estádio Marcelo Vieira, local onde treinam todos os dias os nossos moleques de Xerém.

Quero agradecer a minha mulher, Clarice, e aos meus filhos, Liam e Enzo, por estarem sempre ao meu lado e por todo o sacrifício que fizeram por mim.

Tenho orgulho do que conquistei e agradeço a todos que tornaram esse momento único, especialmente ao presidente, funcionários e aos meus companheiros de equipe. Agradeço também aos tricolores pelo apoio. Sempre levarei o Fluminense em meu coração.

A verdade, como o sol, sempre sairá"





O técnico Mano Menezes se irritou com o lateral Marcelo e mudou uma alteração nos minutos finais de Fluminense 2x2 Grêmio, jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorrido na sexta (1).





Mano chamou o experiente jogador, que estava no banco, para entrar já na casa dos 44 minutos do 2° tempo - o atacante Marquinhos também foi chamado. Na ocasião, o duelo estava em 2 a 1 para os cariocas.





O treinador não gostou de alguma palavra proferida por Marcelo e se irritou. As imagens foram captadas pelas câmeras do Sportv.





Imediatamente, Mano rebateu, tirou o lateral da beira do campo e mudou a substituição. O comandante chamou John Kennedy, que acabou substituindo Lima - Marquinhos entrou normalmente na vaga de Keno.





A situação piorou para o Fluminense porque o Grêmio empatou nos acréscimos. Reinaldo, de pênalti, definiu o 2 a 2.





No sábado (2), o clube informou a rescisão "em comum acordo" com o jogador.