Fluminense anuncia rescisão com Marcelo após desentendimento com Mano

O Fluminense anunciou neste sábado (2) que Marcelo não faz mais parte do elenco. A rescisão, descrita pelo clube como "em comum acordo", veio após um desentendimento entre o veterano lateral, de 36 anos, e o técnico Mano Menezes à beira do gramado no Maracanã. O episódio ocorreu durante o empate em 2 a 2 com o Grêmio, na sexta-feira (1), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Em entrevista após a partida, o treinador mencionou ter ouvido "algo que não gostou". Internamente, o tom do entrevero deixou a sensação de que o jogador não deixou outra saída a não ser o rompimento.





Mesmo assim, ao falar da saída do jogador, o clube destacou que ele foi formado nas Laranjeiras e que seu retorno foi marcado pela conquista da Copa Libertadores em 2023.





Marcelo voltou ao Fluminense em 2013 depois de longa passagem pela Europa, onde conquistou diversos títulos sobretudo com a camisa do Real Madrid.





Confira o comunicado do Fluminense





"O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.

Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024.

Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinamento de Xerém.

O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso em todos os seus desafios."









