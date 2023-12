Abel e Diniz são finalistas de prêmio de melhor treinador da América do Sul

Abel Ferreira e Fernando Diniz são finalistas ao prêmio de melhor treinador da América do Sul de 2023. A premiação é realizada pelo jornal argentino El País. Cerca de 200 jornalistas esportivos do continente votaram e propuseram 15 nomes.





Os cinco finalistas foram divulgados nesta quarta-feira (27): Abel (Palmeiras), Diniz (Fluminense e Brasil), Lionel Scaloni (Argentina), Luis Zubeldía (Liga de Quito) e Marcelo Bielsa (Uruguai). Renato Gaúcho, do Grêmio, também foi citado pela imprensa.

Em 2021, o treinador do Palmeiras faturou o prêmio após conquistar duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Ano passado, ficou em segundo, atrás de Scaloni, que faturou o prêmio após conquistar a Copa do Mundo.





Neste ano, a Libertadores foi conquistada pelo Fluminense de Diniz, enquanto o Palmeiras de Abel conquistou o Campeonato Brasileiro.





O resultado da premiação será divulgado em 31 de dezembro.