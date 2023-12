Tubarão confirma nesta quarta contratação de Emerson Ávila

O Londrina oficializou na tarde desta quarta-feira (27) a contratação do técnico Emerson Ávila. A FOLHA já havia antecipado o acerto do treinador de 56 anos com o Alviceleste. Ávila começa a trabalhar no dia 3 de janeiro, na reapresentação do elenco.



Emerson Ávila terá a missão de comandar o Tubarão no Campeonato Paranaense e na Série C do Brasileiro. O treinador é a primeira contratação confirmado da nova parceira do LEC no futebol, a Squadra Sports.





Ávila é mineiro nascido em Belo Horizonte e iniciou sua trajetória no futebol em 1996, trabalhando principalmente em categorias de base. Em 2005, assumiu como auxiliar técnico fixo do Cruzeiro, ficando neste cargo até 2007, quando assumiu interinamente o clube na final do Campeonato Mineiro.

Depois passou por clubes como Ipatinga, onde levou o time mineiro a Série A do Brasileiro, em 2007, Boa Vista (RJ), Villa Nova, Betim e Pouso Alegre, todos de Minas Gerais. Em 2011, foi campeão Sul-Americano com a seleção brasileira sub-17 e depois dirigiu a seleção sub-20. Seu último trabalho foi no Goiás, em 2023, onde foi auxiliar e técnico interino, dirigindo a equipe em 16 partidas.





