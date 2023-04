Abel explica por que está há tanto tempo como técnico do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, opinou sobre ser o treinador mais longevo entre os clubes da Série A.

"Guardiola falou recentemente um segredo: 'estou aqui porque ganho'. É assim que funciona no futebol. Por mais que a gente queira falar no processo, o futebol, no fim, é resultado. Gosto de treinar e de jogar para resultados. No final somos todos competitivos em tudo", disse o treinador alviverde.







"Sou o mais longevo porque ganho. Ninguém aguenta treinadores no Brasil que não apresentem resultados. Não sei qual é o tamanho do meu crédito, mas sinto todo dia a necessidade de provar o lugar que ocupo", complementou.

