Abel Ferreira agiu diferente sobre poupar Palmeiras para última final da Libertadores

Com calendário bastante semelhante ao da atual temporada, Abel Ferreira só poupou seus principais jogadores quando faltavam dois jogos e seis dias para a final da Libertadores de 2020. O Palmeiras sagrou-se campeão sobre o Santos já em 30 de janeiro de 2021.



Na atual temporada, faltando dez dias para a partida contra o Flamengo, em Montevidéu, o Palmeiras foi a campo com seus reservas contra o São Paulo na quarta-feira (17), em casa. A derrota por 2 a 0 causou ira em boa parte dos torcedores, que lotaram o Allianz Parque e acusam Abel de não ter entendido a importância do jogo.



Há algumas coincidências entre os tipos de partidas que o time disputou há dez meses, em comparação com os jogos desta temporada.



Na temporada anterior, também houve um clássico no caminho alviverde, só que contra o Corinthians, a 12 dias da decisão. Na ocasião, um Palmeiras completo venceu por 4 a 0, no Allianz Parque, com dois gols de Luiz Adriano e dois de Raphael Veiga.

Apenas Rony e Marcos Rocha foram poupados. Gómez recuperava-se de lesão e também não jogou. A vitória deu total tranquilidade para as partidas subsequentes, algo que vencer o São Paulo pela 33ª rodada do atual Campeonato Brasileiro também teria trazido ao time nesta reta final.



Na rodada seguinte, o Palmeiras enfrentaria o eventual futuro campeão brasileiro de 2020, faltando nove dias para encarar o Santos -assim como agora tem pela frente o líder disparado Atlético-MG.



De novo com os titulares, foi derrotado pelo Flamengo no Maracanã por 2 a 0, com gols de Pepê e de Luan, este segundo contra. Apenas Rony foi poupado, e Gómez seguia se recuperando.



Só faltando seis dias para a final, Abel escalou os reservas, agora reforçados por Gómez, já recuperado. Perdeu do Ceará no Castelão por 2 a 1. Lima e Vinícius fizeram para o time da casa, enquanto Veron marcou para o Palmeiras.



Por fim, a quatro dias da decisão no Maracanã, o Palmeiras recebeu o desesperado Vasco e empatou em 1 a 1, jogando com seus reservas. Benítez, hoje no São Paulo, fez para os cariocas. Breno Lopes, que faria o gol do título em 30 de janeiro, empatou para o clube alviverde.



Abel Ferreira foi bastante enfático quanto à decisão de poupar seus principais jogadores na partida que se tornaria derrota para o São Paulo. Disse ser pago para tomar decisões difíceis e afirmou que tem um plano, que seguirá com seus jogadores aconteça o que acontecer.



OS JOGOS PRÉ-FINAL EM 2020 E 2021:



2020 - 1 vitória, 1 empate, duas derrotas



18/01: 12 dias para a decisão

Palmeiras (titular) 4 x 0 Corinthians – Luiz Adriano e Raphael Veiga, duas vezes cada (PAL)



21/01: 9 dias para a decisão

Flamengo 2 x 0 Palmeiras (titular) –Pepê (FLA) e Luan, contra.



24/01: 6 dias para decisão

Ceará 2 x 1 Palmeiras (reserva) –Lima e Vinícius (CEA), Veron (PAL)



26/01: 4 dias para a decisão

Palmeiras (reserva) 1 x 1 Vasco –Breno Lopes (PAL), Benítez (VAS)





2021 - 2 derrotas



14/11: 13 dias para a decisão

Fluminense 2 x 1 Palmeiras (titulares), exceto Gómez e Piquerez, com seleções – Dudu (PAL), Yago Felipe, duas vezes (FLU)



17/11 - 10 dias para a decisão

Palmeiras (reserva) 0 x 2 São Paulo –Sara e Luciano (SÃO)



20/11 - 7 dias para decisão

Fortaleza x Palmeiras



23/11 - 4 dias para a decisão

Palmeiras x Atlético-MG