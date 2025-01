Abel Ferreira faz estreia de laboratório do Palmeiras e vê duas soluções e um problema

Abel Ferreira usou a estreia do Palmeiras no Paulista como uma espécie de "laboratório" para testes visando a temporada. O treinador escalou equipe mista na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, e o resultado trouxe duas soluções, um problema e até um alívio.





DUAS SOLUÇÕES





Briga no meio. Maurício e Rômulo ganharam oportunidade -e aproveitaram. O primeiro marcou os dois gols do jogo atuando centralizado, e o segundo, atuando mais pela esquerda, mostrou boa movimentação tanto no ataque quanto na defesa. Os dois, que deixaram o gramado aplaudidos no segundo tempo, brigam por espaço em um setor no qual a diretoria foca em contratações.





Opção para o ataque. Thalys deixou o elenco da Copinha e foi titular na estreia da equipe principal na temporada. Ainda que tímido, o jovem de 19 anos participou de boas jogadas de ataque.





"Ele [Thalys] tem tudo para nos ajudar, mas não gosto de criar essa expectativa e essa pressão em cima do atleta. Vou pedir para desfrutar do jogo e dar o seu melhor, mas me impressiona a maturidade. É um jogador que tem números impressionantes, mas tudo no tempo dele", disse Abel em entrevista coletiva.





PROBLEMA À VISTA E ALÍVIO





Naves sentiu a coxa. O zagueiro foi titular ao lado de Murilo e deixou o jogo no segundo tempo após dar um pique em contra-ataque da Portuguesa.





Problema vem em momento de "perda". Com Vitor Reis a caminho do Manchester City, Naves aparece como uma das únicas opções para a zaga -Gustavo Gómez e Murilo devem ser titulares ao longo do ano, e os jovens Michel e Benedetti, ambos com poucos minutos pelo clube, são outras opções.





O alívio ficou para Estêvão. O atacante caiu no gramado após o apito final alegando dores nas costas. Ele foi atendido, deixou o campo mancando, mas não preocupa.





OUTROS TESTES DE ABEL





Joias com chance. Benedetti, Allan e Luighi, que também estavam na Copinha ao lado de Thalys, entraram ao longo do segundo tempo e tiveram alguns minutos. O trio fará parte do elenco profissional ao longo do ano -Figueiredo também está na lista, mas acabou acionado por Abel.





Atuesta de volta. O volante colombiano, que voltou de empréstimo ao LAFC, dos EUA, saiu do banco ao longo da etapa final. A tendência, no entanto, é de que ele deixe o elenco em breve, já que a diretoria e o seu entorno buscam um novo clube.