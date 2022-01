Abel Ferreira não vê espaço no Palmeiras para campeões da Copinha agora

Na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, pelo Paulista, o técnico Abel Ferreira elogiou o time sub-20 do Palmeiras, campeão da Copa São Paulo. Mas deixou bastante claro que não vê os jogadores atuando com regularidade no time profissional.

"Vai ser muito difícil qualquer jogador de formação jogar agora no Palmeiras", disse ele se referindo aos atletas revelados pelo clube. Ele até citou os casos de Renan, Veron e Wesley, que hoje têm atuado menos.

"Para vocês verem como é difícil atuar nessa equipe", disse.





O treinador também relembrou que do grupo campeão da Copinha, Vanderlan, Gabriel Silva e Giovani são também campeões da Libertadores, por terem atuado nas edições de 2020 e 2021.





Por fim, diante disso, deu duas indiretas na direção. A primeira foi quando disse que a diretoria deve pensar no que é melhor para o clube, e que às vezes, vender pode ser uma melhor opção.

Vale lembrar que o atacante Giovani foi sondado para uma negociação por 12 milhões de euros (R$ 73 milhões), e o clube rechaçou a negociação. A presidente Leila Pereira disse que o jogador não deixa o clube por menos que sua multa contratual, de 60 milhões de euros -R$ 366 milhões.





Abel também fez um apelo para que, uma vez vendido o próximo jogador, o clube construa um CT de primeira linha para as categorias de base, projeto que existe desde o mandato de Mauricio Galiotte, mas jamais foi executado.





"É o que falta para o Palmeiras completar esse ciclo de excelência com os ótimos recursos humanos que há aqui", disse.