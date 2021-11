Abel Ferreira se concentra em reta final e não fala de negociações no Palmeiras

Faltam dez jogos para a temporada de 2021 acabar no Palmeiras -mesmo se o time vencer a Libertadores e for ao Mundial, o campeonato só vai acontecer em 2022. E é apenas nesses compromissos a serem realizados que Abel Ferreira pensa e quer que o resto do departamento de futebol também se concentre. As conversas sobre reforços que ocuparam meses na temporada estão completamente encerradas.



O treinador, como se diz no jargão futebolístico, está fechado com os jogadores. O técnico acredita ter um grupo totalmente focado em cada vitória até o fim da temporada, e não quer nem cogitar possibilidade de mudanças neste momento.

Isso também inclui contratações, dispensas ou transferências. Abel não quer o clube despendendo energia com qualquer assunto que não seja a decisão e os nove jogos que o time faz até o fim do Brasileiro -cinco deles antes da final da Libertadores, no próximo dia 27, em Montevidéu, no Uruguai.



O português considera que o momento é de foco absoluto. O departamento de futebol, porém, tem pendências. Tais como as possíveis extensões ou renovações contratuais, como são os casos de Scarpa, com contrato se encerrando até o fim do próximo ano, e Felipe Melo, cujo vínculo termina em 31 de dezembro desta temporada. Os jogadores tampouco estão pensando nisso no momento.

De certo modo, o direcionamento de Ferreira também se choca com a expectativa de aliados da gestão de Leila Pereira, que tem tudo para ser ratificada presidenta do Palmeiras em 20 de novembro. A reportagem apurou com membros do grupo de sustentação da dirigente que havia a quase certeza de que ela pudesse reforçar o time em caso de uma possível classificação para o Mundial.



Exceto em caso de mudança futura de regulamento, para que reforços possam jogar a competição, basta que suas contratações aconteçam dentro da próxima janela internacional de transferências, em janeiro. Com o Mundial provavelmente acontecendo em fevereiro, tempo não será problema.



No entanto, diante do direcionamento de Ferreira, a não ser que ele seja alijado do processo, o movimento não deve acontecer com muita antecedência. Embora ele e sua equipe certamente já tenham suas análises preparadas há tempos.