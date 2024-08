Abel indica um complô contra o Palmeiras e diz que crise interessa a muitos

Abel Ferreira disparou contra a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio após o empate entre Palmeiras e Flamengo, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. O técnico português ressaltou que sua equipe em crise interessa a muitas pessoas, e que o resultado do jogo da tarde deste domingo (11) foi injusto.



"Eu sei que toda gente quer que o Palmeiras entre crise, eu entendo isso. São muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, a ganhar títulos. Batemos recordes com sócio Avanti, somos uma das equipes mais seguidas [nas redes sociais], uma série de coisas. E isso incomoda muita gente. Não vamos desfocar do nosso caminho. É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores", declarou.

Tecnologia arcaica do futebol brasileiros: "Fatores que não controlamos mais uma vez condicionam o desenrolar do jogo, com erros claros da arbitragem. Fizemos um gol que estava anulado, infelizmente. Não acredito e não confio nas linhas do VAR, nas televisões, enquanto não comprarem os aparelhos que são fidedignos e necessário, eu não acredito. Disse isso no início da conferência, ele é arcaico. A tecnologia que o futebol brasileiro usa é arcaica. Enquanto não fizerem o que precisa ser feito para mostrar a verdade esportiva, não acredito em nada daquilo que vejo".



Pontos perdidos no Maracanã: "Era um jogo que entramos muito bem, tivemos oportunidade para fazer gol e não conseguimos. A primeira ou segunda vez que o Flamengo chega já faz o gol. Estamos com um pouco de má sorte, mas essa equipe nunca vira cara à luta, continuou e acabou por buscar, justamente, o gol. Uma vontade muito grande do bandeirinha de levantar a bandeira contra o Palmeiras. Para mim, a sensação são de dois pontos perdidos".

Trabalho do Palmeiras na base: "Olhar para o nosso elenco, ver os jogadores que temos disponíveis e em melhor forma física e mental. Escolher os melhores a cada jogo. Nós não temos um plantel extenso, também porque fizemos um trabalho extraordinário com os moleques da base, trazermos eles para cima, para trabalhar conosco, valorizá-los. Isso tem sido bem evidente nos últimos dois anos com Endrick, Luis Guilherme, Estêvão, Vitor Reis e Luighi agora. Sem dúvida nenhuma que somos a equipe que mais promove e valoriza o trabalho de formação, sendo que também somos obrigados a ganhar e somos uma das equipes mais jovens".



Jogadores lesionados no Palmeiras, e tempo de recuperação de Dudu: "Temos uma série de jogadores lesionados, vocês já viram, o último foi o Dudu vai estar fora no mínimo um mês. Vai ter que ter um trabalho de condicionamento específico, não está em condições de nos poder ajudar. Portanto vai entrar em um programa de recondicionamento".



Avaliação do empate contra o Flamengo e críticas a arbitragem: "Acho que fizemos uma belíssima partida, pelo que criamos merecíamos ter ganho o jogo. E falo em uma palavra que tem a ver com coragem. No último jogo falei sobre isso, não consigo entender como o jogador do Botafogo é expulso na Copa do Brasil, e hoje o jogador do Flamengo não é expulso quando até a língua trilha e dá na cara. É uma falta de coragem porque é só subir as regras. Onde está os critérios dos lances porque o do Botafogo foi vermelho tem muito menos gravidade que esse e é amarelo. Acho que arbitragem brasileira atravessa um momento de crise grave. Isso é claro. Eu não consigo entender. Meu copo d'água já transbordou, já enchi o saco, não entendo.



Gesto polêmico na Copa do Brasil: "Com acesso a todos essas imagens não se tomam decisões, têm medo do ambiente que influencia os árbitros. Na casa do Palmeiras eu não vejo isso, apitam de forma tranquila, até sacanagem conseguem fazer com o treinador do Palmeiras, conseguem mostrar um gesto do treinador do Palmeiras. Um gesto inconsciente e não consegue mostrar mão dentro da nossa área. O mesmo que ficou capaz de ficar uma partida inteira a tentar apanhar qualquer coisa do treinador. É uma sacanagem que fazem nas costas, uma sacanagem que fizeram comigo. Não são capazes de mostrar a verdade esportiva. A mão que bateu no zagueiro do Flamengo porque não apareceu? Acho que há um espaço muito grande para melhorar, é evidente. O que queremos é verdade esportiva, chegar aqui esse lance é uma expulsão clara. Porque do Botafogo é expulsão clara e essa não é? Me expliquem. Seneme ou alguém, expliquem porquê. Será que o Maracanã que os condiciona? O público? Acho grave porque são erros graves que condicionam o presente e o futuro, não consigo entender".