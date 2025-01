Abel vê Palmeiras como celular sem bateria e diz até quando vai mudar time

Com o objetivo de que os jogadores do Palmeiras atinjam a melhor forma física o mais rapidamente possível, Abel Ferreira seguirá escalando dois times diferentes nas próximas rodadas do Paulistão.





O técnico do Palmeiras explicou que não está 'poupando' os jogadores. Abel Ferreira entende que é necessário alternar os titulares até que todos estejam 100% fisicamente.





Quatro ou cinco jogos é o tempo necessário, na opinião de Abel, para que os atletas recuperem o ritmo de jogo. O treinador comparou os atletas a um celular sem bateria, que está sendo recarregado no início do ano.





"Não estou poupando ninguém. Os jogadores que ficaram lá [em São Paulo] estão treinando. Infelizmente, em função do calendário, não tem outra forma. E, mesmo assim, vocês viram a debilidade física dos jogadores. Vamos continuar assim porque temos que continuar a preparar a equipe e a competir. Em quatro ou cinco jogos, nossos jogadores devem estar próximos das capacidades físicas. Falta ritmo de competição - e isso só se ganha jogando. Um jogador de futebol é como um celular, quando descarrega a bateria, temos que voltar com a carga. É isso que estou fazendo com os jogadores", disse Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.





O treinador português admitiu que prejudicou o Palmeiras diante do Noroeste por priorizar a parte física dos atletas. Ele apontou que Facundo Torres jogou fora da posição em que rende mais no primeiro tempo - o que foi corrigido na segunda etapa.





"Reconheço que hoje, talvez, o Facundo tenha sido prejudicado em relação à posição que ele mais gosta de jogar - e eu coloquei Giay e Mayke abertos. No segundo tempo, eu troquei. Pensei mais na parte física do que nas posições em que os jogadores podem render mais. A partir do momento em que o Facundo foi para o lado esquerdo, com o Mayke para trás e para a frente, o Rômulo com o lado direito, a equipe melhorou. Estamos aqui para que a equipe cresça fisicamente', completou o técnico do Palmeiras.