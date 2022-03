Abramovich coloca Chelsea à venda e quer R$ 20 bilhões, diz jornal

O bilionário russo Roman Abramovich, que na semana passada anunciou que estava deixando o comando da administração do Chelsea, tomou a decisão de vender o clube. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, ele quer 3 bilhões de libras (cerca de R$ 20,6 bilhões na cotação atual) para concluir a transação do atual campeão da Liga dos Campeões.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O Chelsea acredita que a melhor venda possível seria para um magnata dos Estados Unidos. Porém, o principal candidato a comprar a equipe é o bilionário suíço Hansjorg Wyss, que tem uma fortuna avaliada em 4,3 bilhões de libras - ele mesmo afirmou que foi procurado como potencial comprador do time inglês.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Como todos os outros oligarcas, ele [Abramovich] também está em pânico. Abramovich está tentando vender todas suas casas na Inglaterra. Ele também que se livrar do Chelsea rapidamente. Eu e mais três pessoas recebemos uma oferta para comprar o Chelsea de Abramovich", afirmou Wyss ao jornal suíço 'Blick'.





"Tenho que esperar quatro a cinco dias agora. Abramovich atualmente está pedindo demais. O Chelsea deve valer uns 2 bilhões de libras", acrescentou.





O 'Daily Mail' confirmou a informação do bilionário suíço de que Abramovich está tentando vender suas casas na Inglaterra.

Continua depois da publicidade





Além disso, o tabloide afirma que o bilionário russo acredita que o Chelsea vale até 4 bilhões de libras, mas terá que abaixar sua pedida já que dificilmente receberá uma oferta nesses valores.