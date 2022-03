Russos e belarussos poderão participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Pequim

Atletas da Rússia e da Belarus poderão participar das Paralimpíadas de Inverno de Pequim-2022, que começam nesta sexta-feira (4) e serão disputadas até o próximo dia 13, na China.

A decisão foi comunicada pelo Comitê Paralímpico Internacional na manhã desta quarta (2).

Russos e belarussos competirão como atletas neutros, sob a bandeira e o hino paralímpicos, e não serão incluídos no quadro de medalhas dos Jogos.





Os competidores da Rússia também terão de cobrir o escudo do Comitê Paraolímpico Russo em seus uniformes durante as disputas e cerimônias oficiais. Os da Belarus terão de cobrir as bandeiras do país.





Em assembleia geral do Comitê Paralímpico Internacional, que será realizada ainda em 2022, a entidade irá decidir se suspende ou se retira a filiação dos comitês paralímpicos nacionais das duas nações.

"A diretoria [do comitê] também se uniu em sua condenação aos governos da Rússia e da Belarus por violarem a resolução da ONU na semana de abertura dos Jogos Paralímpicos de Pequim-2022. A diretoria também entrou em acordo de que a violação da Trégua Olímpica não poderá passar impune", disse a entidade em nota.





"Nossa decisão foi pela punição mais dura que podemos dar de acordo com nossa constituição e as regras vigentes do Comitê Paralímpico Internacional. Após Pequim-2022, discutiremos com as 206 organizações que fazem parte do comitê para determinar se qualquer brecha da Trégua Olímpica em futuras edições dos Jogos Paralímpicos poderá levar à possível suspensão ou desfiliação de um comitê nacional", disse o presidente do comitê, o brasileiro Andrew Parsons.





Ainda de acordo com o comitê, a delegação ucraniana que participará das Paralimpíadas chegou com segurança à China nesta quarta-feira, notícia comemorada pela entidade.