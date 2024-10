Adiado, depoimento de Paquetá à CPI das Apostas deve acontecer em dezembro

O depoimento do meia Lucas Paquetá à CPI das Apostas, no Senado, só deve acontecer em dezembro.

Essa foi a posição manifestada pelos membros da comissão na reunião desta terça-feira (29), em Brasília.

Paquetá, inicialmente, estava convidado para depoimento nesta quarta-feira (30). E como presume um convite, não teria obrigação de comparecer.

Inicialmente, ficou acordado que ele falaria por videoconferência. Mas os advogados do jogador pediram adiamento, sob alegação de que ele só entregará em dezembro a defesa para a Federação Inglesa a respeito da acusação de levar cartões amarelos de propósito para influenciar o mercado de apostas.

Segundo o presidente da CPI, Jorge Kajuru, Paquetá, então, só deve depor no início de dezembro.

Independente dos planos em relação ao jogador, a CPI manteve a convocação de Bruno Tolentino, tio de Paquetá, para o depoimento nesta quarta-feira (30).

O ponto é que Bruno conseguiu um habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal) que dá a ele o direito de ficar em silêncio diante dos senadores.

Inicialmente, a CPI não estava disposta a adiar o depoimento de Paquetá. Mas o entendimento mudou.

