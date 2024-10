Brasil derrota Colômbia por 3 a 1 em amistoso no ES

A seleção brasileira feminina enfrentou mais uma vez a Colômbia na noite desta terça-feira (29), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. As duas seleções já haviam jogado no mesmo local no sábado (26), e ficaram no empate em 1 a 1. Desta vez, o Brasil conseguiu se impor diante das colombianas e saiu com a vitória de 3 a 1.





No primeiro tempo, as brasileiras dominaram a partida e tiveram mais oportunidades de gol. E saiu em vantagem aos 27 minutos. Em cobrança de falta pela esquerda, Duda Sampaio cruzou no meio da área e encontrou a zagueira Isa Hass, que completou de cabeça para o fundo da rede. Foi o primeiro gol da atleta do Internacional vestindo a amarelinha. Esta também foi a primeira vez que a zagueira de 23 anos foi convocada para a seleção principal.

Ainda na primeira etapa, mais um cruzamento na área colombiana e a lateral Bia Menezes completou de cabeça para o gol. No entanto, o lance foi anulado por uma falta na goleira da Colômbia. Aos 46 minutos, Marília deu passe em profundidade para Gio Queiroz, que avançou em velocidade, livrou-se das duas defensoras colombianas, e bateu na saída da goleira Tápia. Foi o segundo gol das brasileiras.





Depois do intervalo, as colombianas melhoraram, e Linda Caicedo marcou um golaço aos 23 minutos, em arrancada pela ponta direita, para descontar para sua equipe. Mas a noite era mesmo do Brasil, que deu números finais ao placar aos 36 minutos, com a lateral Adriana em cobrança de pênalti.

