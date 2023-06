Adilson Batista é o preferido para vaga de PC Gusmão no Londrina EC

Sem nenhuma vitória e com o time na zona do rebaixamento da Série B, o técnico Paulo César Gusmão optou por deixar o comando do Londrina menos de um mês após ser contratado. A decisão foi em comum acordo com o gestor Sérgio Malucelli, após uma reunião na manhã de quinta-feira (29). Gusmão foi o quinto treinador do LEC em 2023 e Adilson Batista é o nome preferido para substituí-lo para a sequência do Brasileiro.





A mudança de comando se tornou uma prática corriqueira no Londrina nos últimos anos e se acentuou nesta temporada. Em apenas seis meses, já dirigiram o LEC, além de Gusmão, Edinho, Omar Feitosa, Alexandre Gallo e Edson Vieira, de forma interina. O que sobreviveu mais tempo no banco alviceleste foi Edinho, que ficou no comando por pouco mais de dois meses.

PC Gusmão foi oficializado no dia 30 de maio, após ser convencido por Malucelli a retornar à função de técnico. Nos últimos cinco anos, o profissional trabalhou como coordenador técnico, inclusive no LEC, entre o fim de 2021 e junho de 2022. Em campo, o trabalho não rendeu frutos. Foram quatro derrotas e um empate. Gusmão deixa o LEC em 17º lugar, com 11 pontos, na zona do rebaixamento.







A saída do treinador já tinha sido desenhada na noite de quarta-feira, após a derrota para o Juventude. Gusmão não foi para a entrevista coletiva e comunicou, ainda no vestiário do estádio do Café, que não continuaria. No entanto, foi convencido pelo diretor de futebol, Claudio Canuto, um dos poucos dirigentes presentes no estádio - o gestor Sérgio Malucelli não assistiu ao jogo no Café -, a recuar da decisão e esperar até uma reunião no dia seguinte.







