Al Hilal mantém inscrição de Lodi, e Neymar fica sem vaga na Liga Saudita

Neymar não jogará pelo Al Hilal na Liga Saudita pelo menos até janeiro de 2025. O clube manteve a inscrição de Renan Lodi para a competição e, assim, não abriu uma vaga de estrangeiro para que seu jogador mais caro seja inscrito no torneio nacional.



A possível substituição de Lodi por Neymar foi cogitada, primeiro, pela imprensa saudita. A mudança seria feita para cumprir a regra que limita o número de jogadores nascidos fora do país. No fim das contas, a substituição não aconteceu. Uma fonte ligada ao clube confirmou ao UOL que Neymar está fora da lista de Jorge Jesus para o campeonato nacional.

A Liga Saudita tem um limite de dez estrangeiros por equipe, só que dois deles precisam ser nascidos depois de 1º de janeiro de 2023. Como no Al Hilal apenas Marcos Leonardo cumpre esse requisito, o clube tem, na prática, um limite de nove estrangeiros no Saudita.



O Al Hilal tinha até o dia 11 de setembro para mudar a lista de inscritos. O empresário de Renan Lodi, Pablo Miranda, disse ao UOL que o lateral esquerdo continua registrado para a disputa da Liga Saudita.

Com Lodi confirmado, o Al Hilal ficaria sem uma vaga para Neymar, já que os outros oito estrangeiros disputaram a partida contra o Al-Riyadh, no sábado (14), depois do prazo final de inscrições.



A equipe de Jorge Jesus foi a campo com os estrangeiros Yacine Bounou, João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergey Milinkovic-Savic, Malcom, Marcos Leonardo e Aleksandar Mitrovic. Eles serão, a princípio, os estrangeiros escalados normalmente; Renan Lodi seria a opção para substituir algum deles quando não possam atuar.

O clube pode mudar novamente a lista em janeiro. Até lá, Neymar poderia participar de amistosos e outras competições, como a Champions League asiática, por exemplo.



RETORNO INCERTO

A ausência de Neymar na Liga Saudita é um indício sobre o processo de recuperação do jogador.



O UOL ouviu de fontes ligadas ao atleta e ao clube que o brasileiro deve retomar os treinos de contato total apenas em outubro, com previsão para voltar aos gramados, de forma paulatina, no mesmo mês. Jogar 90 minutos é um plano para novembro.

Caso o calendário seja cumprido, o camisa 10 poderia ficar mais de um ano fora de combate, algo inédito na carreira.



Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 17 de outubro do ano passado, durante o duelo entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A cirurgia de reconstrução do ligamento foi em 2 de novembro.



A CBF acompanha o processo de recuperação do atacante de perto e tem linha direta com o jogador e com seus fisioterapeutas. A entidade planeja enviar uma representantes até a Arábia Saudita para acompanhar o retorno de Neymar aos gramados. Ele é visto pelo técnico Dorival Júnior como peça fundamental na seleção brasileira.