Alexandre Pato renova contrato com Orlando City por um ano

O atacante Alexandre Pato, 32, vai continuar vestindo a camisa do Orlando City na temporada 2022. O jogador usou suas redes sociais para anunciar o novo acordo com o clube norte-americano, que oficializou a extensão do vínculo com o brasileiro no site oficial da equipe.



"Um novo ano, um novo objetivo! Depois de um ano de muito aprendizado e superação, iremos de novo juntos! Um ano que Deus começou agindo desde o ano passado. Vamos, Orlando City! 'Let's go, Lion' ! Família Duck" , escreveu Alexandre Pato em sua conta nas redes sociais.



A passagem de Pato pelo Orlando City até agora não saiu como o planejado por conta de uma lesão no seu jogo de estreia. Eleito o melhor homem em campo daquela partida, Pato perdeu boa parte da temporada passada e fez apenas mais cinco jogos pelo Orlando City após se recuperar. Ainda assim, Luiz Muzzi, gerente geral de operações de futebol do clube, entende que o atleta pode contribuir para o time em 2022.



"A habilidade do Pato é comprovada e nós sabemos o potencial inexplorado em relação ao que ele pode trazer para nossa equipe. Ele tem trabalhado duro para voltar à melhor forma e estamos ansiosos para que ele tenha um ano de impacto para o clube. Estamos felizes por ele retornar e desempenhar um papel importante dentro de campo e no vestiário na próxima temporada.

Mesmo sem contar com Alexandre Pato, o Orlando City fez uma boa campanha em 2021, terminando a MLS na sexta posição da Conferência Leste, com 51 pontos.



Nos playoffs, a equipe foi eliminada na primeira rodada, em duelo com o Nashville SC, quando foi derrotada por 3 a 1.