Alexandre Pato fecha temporada na reserva e sem gols nos EUA

Alexandre Pato não reencontrou seu melhor futebol nos Estados Unidos. Aos 32 anos, ele sofreu com lesões e encerrou a temporada 2021 do Orlando City na reserva, com apenas cinco jogos disputados e sem nenhum gol. O time foi eliminado da MLS Cup na terça-feira (23), e o contrato do brasileiro termina em dezembro.



Pato chegou a Orlando em fevereiro, seis meses após rescindir com o São Paulo. Sofreu uma lesão no joelho logo na estreia, em abril, precisou passar por cirurgia e só voltou a jogar em outubro.



Desde então ele jogou alguns minutos em quatro partidas do Orlando City, incluindo a reta final da derrota por 3 a 1 para o Nashville, ontem, que encerrou a temporada da equipe. No total foram apenas 116 minutos em campo, e um único jogo como titular -justamente aquele do qual saiu lesionado, em abril. Seu último gol foi em março de 2020, na derrota do São Paulo para o Binacional na estreia na Libertadores daquele ano.



Agora Alexandre Pato tem decisões a tomar. Seu contrato termina em 31 de dezembro, e o destino pode ser o Brasil: seu empresário já afirmou ter conversas com dois clubes brasileiros. No entanto, uma renovação com o próprio Orlando City não está descartada.

No Brasil, Pato já jogou por Inter, Corinthians e São Paulo. Foi revelado pelo Colorado em 2006 e foi fazer carreira no Milan, no qual viveu suas melhores temporadas. Repatriado pelo Corinthians em 2013, não deu certo e acabou trocado para o Tricolor no ano seguinte. Ele ainda passaria por Chelsea, Villarreal e Tianjin Tianhai (CHI) antes da segunda passagem pelo São Paulo, que terminou em rescisão no ano passado.