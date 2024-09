Ancelotti admite Vini Jr abaixo, avalia seleção brasileira e apoia Rodrygo

O técnico Carlo Ancelotti admitiu que Vinicius Jr "não está em sua melhor versão", mas pediu muito carinho ao brasileiro. O comandante do Real Madrid também avaliou o desempenho da seleção brasileira nos últimos jogo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e apoiou Rodrygo após o atacante não ser indicado à Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo na temporada.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Vini Jr. não está na sua melhor versão, mas continua sendo muito importante para nós. Ele foi decisivo na Supercopa da Europa. Não marca como de costume, mas não temos pressa. A equipe marca e ele é importante, sempre dá tudo que pode. É uma questão de tempo. Estou muito feliz com o que ele está fazendo, porque não se pode ter todos os jogadores a cem por cento. O importante é que ele dê tudo o que pode. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid

Publicidade



O QUE MAIS ANCELOTTI FALOU



Seleção brasileira tem 'problema geral': "O problema do Brasil não é individual, é geral. Não se pode dizer que o Brasil está jogando mal porque o Vinicius está jogando mal".



Carinho para Vini Jr: "Ele não está na sua melhor versão, mas não podemos esquecer que graças ao Vinicius ganhamos duas Ligas dos Campeões. Temos que dar muito carinho ao Vinicius no Real Madrid".



Rodrygo fora da Bola de Ouro: "Ele não foi valorizado o suficiente. Merecia estar entre os 30 sem dúvida alguma. Entendo que esteja chateado. O que ele fez no ano passado, marcando nos dois jogos contra o Manchester City na Liga dos Campeões foi impressionante. Temos a oportunidade de ter um jogador que pode jogar em várias posições e com alto rendimento".