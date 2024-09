Ancelotti elogia Endrick e diz: 'Vai ser titular em muitas partidas'

Palmeiras se preocupa com fogo no DF e monta esquema especial contra Vasco

O recorde de média de queimadas no Distrito Federal e a segunda maior seca da história da capital do país fizeram o Palmeiras montar um esquema especial para o jogo contra o Vasco, no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), no estádio Mané Garrincha,