André e Arana não treinam e podem desfalcar o Brasil contra a Venezuela

O treino da seleção brasileira teve duas baixas nesta quarta-feira (13): o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o volante André.

Guilherme Arana (torção no tornozelo direito) e André (dores no quadril direito) não foram a campo e fizeram tratamento junto ao departamento médico.

A dupla viaja para a Venezuela, mas é dúvida para a partida desta quinta-feira (14), em Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias.

Arana e André são dois possíveis titulares de Dorival Júnior. Sem eles, Abner entraria na lateral esquerda e a dupla de volantes tende a ser Bruno Guimarães e Gerson.

