Antes de Neymar, Rivaldo já havia brilhado no Barça: quem se destacou mais?

A treta entre Neymar e Rivaldo sobre uma possível vaga na Copa do Mundo de 2002, quando a seleção brasileira conquistou o penta, agitou o mundo da bola nos últimos dias. Além de dividirem a camisa 10 da seleção, ambos marcaram seus nomes na história do Barcelona. Mas, afinal, quem jogou mais pelo clube catalão?





Rivaldo atuou no Barcelona entre 1997 e 2002, chegando ao clube catalão em agosto de 1997, com a responsabilidade de assumir o protagonismo após a saída de Ronaldo para a Inter de Milão.





Contratado junto ao La Coruña, US$ 26,7 milhões à época — segunda contratação mais cara da temporada 97/98 em todo o mundo —, Rivaldo não decepcionou: logo em sua primeira temporada no Barça, conquistou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Uefa.





O Barça venceu novamente a La Liga no ano seguinte, e o desempenho de Rivaldo naquela temporada lhe rendeu a Bola de Ouro e o prêmio de Melhor do Mundo da Fifa, em 1999.





O elenco daquele Barcelona era recheado de estrelas: além de Rivaldo, Guardiola, Kluivert, Luis Enrique e Figo eram nomes de peso do time, além de um jovem Xavi, recém-promovido das canteras de La Masia.





Foi em 2001, último ano de Rivaldo pelo clube, que o brasileiro teve sua melhor atuação com a camisa do clube: hat-trick contra o Valencia, com direito a golaços de falta e de bicicleta.





Ao longo das cinco temporadas vestindo a camiseta azul-grená, o meia-atacante foi eleito o melhor e mais bem pago jogador do mundo, além de se tornar peça fundamental na seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial -foi o vice-artilheiro, com cinco gols, ao lado do alemão Miroslav Klose, sendo superado apenas por Ronaldo (8).





Cerca de um mês após conquistar o penta com a seleção, Rivaldo acertou a transferência para o Milan, após ser dispensado pelo Barça, muito devido aos sucessivos atritos com o técnico do Barcelona, o holandês Louis Van Gaal.





Ao todo, Rivaldo disputou 235 jogos, marcou 130 gols e deu 46 assistências com a camisa do Barcelona.

Neymar chegou ao Barcelona com o status de um craque que já havia conquistado o Brasil e a América pelo Santos, lotando o Camp Nou com 56 mil torcedores para recebê-lo.





Apesar de muito mistério ao longo dos anos, o Barcelona, enfim, revelou, no início de 2024, que desembolsou 86,2 milhões de euros (cerca de R$ 283 milhões à época) -incluindo luvas e bonificações- para tirar o atacante do Peixe.





No ano de estreia, Neymar conquistou a Supercopa da Espanha, competição na qual marcou seu primeiro gol pelo Barça, no jogo de ida da final diante do Atlético de Madri.





Neymar colecionou atuações memoráveis e dribles característicos com a camisa do Barcelona, e viveu seu auge no clube em 2015, mas também começou a conviver com lesões.





Como o 'N' do trio MSN, ao lado de Messi e Suárez, Neymar ajudou o Barcelona a conquistar a tríplice coroa da temporada 2014-15: o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões, além do Mundial de Clubes.





Foi na Champions que Neymar viveu seu maior momento pelo clube: campeão, o então camisa 11 dividiu a artilharia da competição com Messi e Cristiano Ronaldo, ambos com 10 gols cada. Foi Neymar quem marcou o gol que sacramentou o título, no último lance da final diante da Juventus.





Antes da saída conturbada ao PSG, Neymar ainda conquistou o Campeonato Espanhol na temporada 2015-16 e a Copa do Rei mais duas vezes - 2015-16 e 2016-17.





Neymar terminou sua passagem pelo Barcelona com 186 jogos, 105 gols e 76 assistências.





Compare os números de Rivaldo e Neymar no Barcelona:





Rivaldo:

235 jogos

130 gols

46 assistências

4 títulos: Supercopa da UEFA (1997), Copa do Rei (1997-98), La Liga (1997-98 e 1998-99)





Neymar:

186 jogos

105 gols

76 assistências

8 títulos: Supercopa da Espanha (2013); La Liga (2014-15 e 2015-16), Copa do Rei (2014-15, 2015-16 e 2016-17), Liga dos Campeões da Uefa (2014-15), Mundial de Clubes da Fifa (2015)