Após adiamento, Bustos deve estrear pelo Santos contra o Fluminense-PI

O técnico Fabián Bustos, que faria sua estreia à frente do Santos no último final de semana, deve comandar a equipe alvinegra pela primeira vez nesta terça-feira (8), quando o clube enfrenta o Fluminense do Piauí, a partir das 21h30, no estádio Albertão, em Teresina, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A estreia do argentino teve que ser adiada porque o confronto contra a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista, que aconteceria no sábado (5), foi suspenso por causa da falta de iluminação na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O treinador recém-chegado, aliás, pretende diminuir o elenco do Santos nas próximas semanas. Antes, porém, ele pediu tempo ao departamento de futebol para observar os atletas no CT Rei Pelé.





O clube treina com 39 jogadores, sem contar a chegada do zagueiro Maicon e a possível contratação do volante Alison. O time ainda trará pelo menos um reforço para o ataque.





Bustos pretende ter cerca de 30 alternativas para poder dar atenção a cada um deles e aumentar a concorrência interna. Alguns serão emprestados ou negociados em definitivo em breve.

Continua depois da publicidade





Desses 39, o lateral-direito chinês Junlong Xiao treina por causa de um intercâmbio. E o também lateral-direito Daniel Guedes não foi contabilizado, pois está afastado e trabalha em horários alternativos.





O zagueiro boliviano Zabala, de 18 anos, foi chamado na pré-temporada para compor os treinamentos em meio ao surto de covid-19, mas deve retornar para a equipe sub-20 nas próximas semanas.





O zagueiro Derick, os meio-campistas Augusto, Ivonei e Luizinho e os atacantes Allanzinho e Taílson brigam por espaço até no banco de reservas e são os mais cotados para essa redução do plantel. O volante João Victor Balão acabou de ser promovido, porém, deve alternar entre profissional e base.







Estádio: Albertão, em Teresina

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)